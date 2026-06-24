En pleno Mundial, River jugará ante Aldosivi por Copa Argentina: día, hora y sede

Todos los detalles relacionados con el encuentro correspondiente a los 16avos de final de la presente edición de la Copa Argentina.

Continúa disputándose el Mundial 2026. Sin embargo, paralelamente, River Plate trabaja en torno a posibles refuerzos y también a diversas salidas en este mercado de pases. Inclusive, este miércoles, se confirmaron todos los detalles relacionados con una nueva presentación del Millonario en el marco de la Copa Argentina.

Por intermedio de sus canales oficiales, la organización del propio certamen doméstico oficializó todas las precisiones del cotejo entre River y Aldosivi de Mar del Plata por los 16avos de final. Y lo cierto es que el cotejo de los encabezados tácticamente por Eduardo Coudet contra el Tiburón se desarrollará en plena Copa del Mundo.

En definitiva, River y Aldosivi se encontrarán frente a frente por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 el próximo viernes 17 de julio a las 21:45 horas. Paralelamente, no es un detalle menor que este partido se llevará a cabo con el Estadio Padre Martearena de la provincia de Salta como testigo y como escenario.

Los partidos que confirmó la Copa Argentina

12/7 (16:15) – Independiente Rivadavia vs. Tigre (Estadio Julio César Villagra, Córdoba)

16/7 (18:45) – Racing vs. Defensa y Justicia (sede a confirmar)

16/7 (21:45) – Boca vs. Sarmiento (Estadio Coloso Marcelo Bielsa, Rosario)

17/7 (18:45) – San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (sede a confirmar)

17/7 (21:45) – River vs. Aldosivi (Estadio Padre Martearena, Salta)

El cuadro de la Copa Argentina

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet encabeza tácticamente a River Plate frente a Aldosivi.

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River vs. Aldosivi se enfrentarán el viernes 17 de julio a las 21:45.