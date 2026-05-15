Independiente, Racing y San Lorenzo jugarán por Copa Argentina antes del Mundial: qué pasa con los cruces de Boca y River de 16° de final

La organización comenzó a acomodar el calendario de los y este viernes oficializó cinco cruces pendientes.

La Copa Argentina empezó a ordenar su agenda con un objetivo claro: intentar finalizar la llave de 16avos de final antes del inicio del Mundial, previsto para el 11 de junio. En ese contexto, este viernes quedaron confirmados cinco partidos que todavía no tenían programación oficial y entre ellos sobresalen las presentaciones de Independiente, Racing y San Lorenzo.

El primer duelo en quedar establecido había sido unas horas antes: Talleres de Córdoba enfrentará a Atlético Tucumán el miércoles 20 de mayo desde las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El ganador de ese encuentro se cruzará en octavos de final con quien avance entre Independiente y Unión, partido programado para el viernes 22 a las 20, también en la cancha de Newell’s.

Además, el sábado 30 de mayo se disputarán dos encuentros. Instituto chocará frente a Lanús, mientras que Belgrano hará lo propio ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ambos encuentros con sede y horario a confirmar.

Racing, por su parte, jugará el domingo 31 de mayo ante Defensa y Justicia, aunque todavía resta definir tanto el estadio como el horario. El equipo que avance se medirá contra el ganador del cruce entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy.

San Lorenzo también ya conoce cuándo volverá a salir a escena: enfrentará a Deportivo Riestra el sábado 6 de junio, a la espera de conocer la sede y horario Quien consiga avanzar tendrá como próximo rival a Gimnasia La Plata, que eliminó a Acassuso en la ronda anterior.

✅ Próximos partidos confirmados para mayo y junio en #NuestraCopa 🙌#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/UEu0kATOgt — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) May 15, 2026

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Qué pasa con los partidos de Boca y River

Mientras gran parte de los cruces comenzaron a tomar forma, Boca y River siguen sin tener fecha definida para sus partidos de 16avos de final. El Xeneize debe enfrentar a Sarmiento de Junín, mientras que el Millonario tiene pendiente su cruce frente a Aldosivi.

En estos casos, la dificultad principal pasa por el calendario. Ambos equipos ven su agenta atravesada por las competencias internacionales, sumado a la definición del Apertura en el caso de River. Una situación que hace difícil encontrar un espacio disponible antes del inicio del Mundial.

Datos clave

La Copa Argentina programó cinco partidos de 16avos para finalizar antes del 11 de junio .

programó cinco partidos de 16avos para finalizar antes del . El club Independiente enfrentará a Unión el viernes 22 de mayo en Rosario.

enfrentará a Unión el viernes 22 de mayo en Rosario. Los equipos Boca y River continúan sin fecha definida por complicaciones en su calendario.