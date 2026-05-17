Grooming en Independiente: se activó el protocolo por tres casos en las Inferiores

Desde el Rojo informaron que ya se radicó la denuncia en la la Fiscalía N° 2 de Avellaneda y el próximo lunes habrá una ampliación.

Este domingo por la mañana, Independiente informó a sus socios que presentó ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda una denuncia para que se investiguen tres casos de Grooming que habrían tenido lugar en Casa CAI, la pensión del club donde viven decenas de chicos que se desempeñan en las Divisiones Inferiores.

El club tomó noción del hecho a partir de la denuncia del padre de una de las presuntas víctimas. A partir de ese momento, el club activó el protocolo correspondiente y se llamó a organización Grooming Argentina, que se hicieron presentes en el predio de Villa Dominico. A partir de esa investigación se encontraron dos casos más.

El comunicado del Rojo en sus redes sociales

“El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general: El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de grooming.

Inmediatamente, se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor.

A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades. En consecuencia, se convocó a la organización Grooming Argentina, recibida en el Predio de Villa Domínico, con quienes se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado.

Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal. El viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club, junto a un dirigente de la institución, se presentaron ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia y aportar el material recabado. Se acordó con la Fiscal interviniente regresar el lunes 18 de mayo a fin de ampliar la presentación.

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El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores”.

Parte del comunicado del Rojo en sus redes sociales. (Foto: @Independiente).

DATOS CLAVE

Independiente formalizó una denuncia penal por grooming ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda.

formalizó una denuncia penal por ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda. El equipo interdisciplinario del club detectó tres casos totales de características similares en fútbol infanto-juvenil.

totales de características similares en fútbol infanto-juvenil. Los dirigentes del club ampliarán la presentación judicial este lunes 18 de mayo.