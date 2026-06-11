Jugarán en pleno Mundial: la Copa Argentina confirmó las fechas para los partidos de Boca y River en 16avos de final

La organización del certamen nacional anunció las fechas de los 5 compromisos pendientes en el torneo.

Mientras los ojos de todos están sobre el Mundial 2026, los equipos del fútbol argentino afrontan una intensa planificación de cara al segundo semestre. En el medio, la Copa Argentina fijó partidos durante la gran cita de la FIFA que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Es que hay 5 partidos pendientes por los 16avos de final. Al no encontrar un hueco en el calendario de los clubes, estos se patearon para la segunda mitad del 2026. Ahora, Boca y River podrían jugar sin dos de sus figuras, en caso de que la Selección Argentina avance hasta instancias definitorias en el Mundial, con Leandro Paredes y Gonzalo Montiel en el equipo.

La final del certamen internacional se disputará el 19 de julio, mientras que los partidos de los grandes por Copa Argentina serán unos días antes. Así, deberán preparar este duelo, que también será en la previa del debut por el Torneo Clausura y la reanudación de la Copa Sudamericana.

Con horario y sede a confirmar, Boca enfrentará a Sarmiento de Junín el jueves 16 de julio, mismo día en el que Racing chocará ante Defensa y Justicia. Antes, el domingo 12, Independiente Rivadavia buscará seguir firme en la defensa del título ante Tigre.

En las mismas condiciones, sin confirmación de horario ni estadio, River jugará ante Aldosivi un día más tarde, el 17 de julio. Ese mismo viernes se verán las caras San Lorenzo y Deportivo Riestra.

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El cuadro de la Copa Argentina 2026

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