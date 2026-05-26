Con cuatro bajas de peso, los convocados de River vs. Blooming por la Copa Sudamericana

El Chacho Coudet dio la lista con los 24 futbolistas que recibirán al conjunto boliviano para sellar la clasificación a octavos de final.

Tras la dura derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, River buscará cerrar el semestre con una victoria frente a Blooming este miércoles desde las 21.30 en el Monumental, por la última fecha de la Copa Sudamericana. Y de cara a un partido importante para intentar dar vuelta la página y asegurar la clasificación directa a los octavos de final, Eduardo Coudet ya definió la lista de convocados.

El golpe sufrido en Córdoba todavía dejó secuelas tanto desde lo anímico como en lo futbolístico. En un contexto cargado, con un Monumental que podría expresarse tras la caída en la final y con un semestre que necesita cerrarse de la mejor manera posible, el Chacho tendrá que rearmar el equipo con varias bajas sensibles.

Entre las ausencias más sensibles aparecen Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos descartados por molestias físicas. El lateral derecho continúa recuperándose de un desgarro en el cuádriceps, mientras que el Huevo arrastra una contractura en el isquiotibial, que lo obligó a pedir el cambio en la final y ahora lo dejó fuera de la consideración para este cierre de semestre. A ellos se suma Aníbal Moreno, quien fue infiltrado para jugar en Córdoba pese a tener un esguince de rodilla y no será arriesgado ante el elenco boliviano.

Otra de las bajas destacadas es la de Juan Fernando Quintero. El colombiano no será parte de la convocatoria y todo indica que los minutos que sumó en la final frente a Belgrano habrían sido los últimos con la camiseta de River. Con poca continuidad desde la llegada de Coudet, el mediocampista viajará en las próximas horas a Colombia para disputar el Mundial y su salida en el próximo mercado de pases aparece cada vez más encaminada.

A esa lista se suma Paulo Díaz, quien pese a haberse recuperado recientemente de un desgarro muscular, no estará ante Blooming al igual que Ezequiel Centurión, que perdió el lugar como arquero suplente ante el regreso de Franco Armani. Además, debe tenerse en cuenta las ya prevesibles ausencias de Agustín Ruberto y Sebastián Driussi por lesión.

Los convocados de River vs. Blooming

📝 Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Blooming en el Mâs Monumental ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/xcIkOMyKuk — River Plate (@RiverPlate) May 26, 2026

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La posible formación de River vs. Blooming

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Cruz Meza o Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.