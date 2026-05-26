A 16 días del Mundial 2026, en España ya saben si contarán con Yamal, Merino y Nico Williams en el debut vs. Cabo Verde

Luis de la Fuente envió a los médicos hacia Bilbao, Barcelona y Londres para confirmar el estado físico de los jugadores de España.

El lunes 15 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, España debutará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde le tocará enfrentar a Cabo Verde por la fecha 1 del Grupo H. La zona la comparten con Arabia Saudita y Uruguay, quienes se enfrentarán el mismo día.

Tras dar a conocer la lista de convocados para la competencia más importante del año, se reveló un detalle respecto a lo que ocurrió en los días previos, donde Luis de la Fuente envió a los médicos del seleccionado hacia las ciudades de Londres, Bilbao y Barcelona, ya que debían constatar el físico de Mikel Merino, Nico Williams y Lamine Yamal.

Durante una de las últimas ruedas de prensa, el entrenador de La Furia exclamó que “a Lamine, Nico y Mikel les tendremos creo para el primer partido del Mundial y, si no, les tendremos para el segundo o el tercero. No genera ningún contratiempo importante”. Y luego de que culminaran las temporadas a nivel clubes, hubo precisiones respecto al físico de los averiados.

Según reportó AS, tanto Claudio Vázquez como Carlos Cruz, traumatólogo y preparador físico de la Real Federación Española de Fútbol, respectivamente, se reunieron en la Ciudad Condal con Ricard Pruna, jefe de los servicios médicos del Barça. Luego mantuvieron reuniones en Bilbao y Londres, donde constataron que todo está en orden y llegarán al estreno frente a los africanos que disputarán su primera edición mundialista.

Lamine Yamal, figura clave de España.

Cabe destacar que Yamal lleva un mes de recuperación tras lo que fue la rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda en el partido frente a Celta de Vigo, disputado el pasado 22 de abril. De hecho, se convence que llegará ante Cabo Verde, pero de lo contrario jugará contra Arabia Saudita.

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La situación de Williams no posee mayor diferencia: el pasado 10 de mayo tuvo una lesión moderada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda y se le pronosticó una recuperación de entre tres y cuatro semanas. Si bien los médicos constataron que todo marcha en su debida forma, también llegará con lo justo al estreno mundialista.

La gran noticia para España llegó desde Londres luego de que Merino regresara en Arsenal frente a Crystal Palace, el pasado domingo, ya que estuvo fuera de las canchas por cuatro meses debido a una intervención quirúrgica en el pie derecho.

El fixture del Grupo H del Mundial 2026

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