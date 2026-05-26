Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y los playoffs de la Copa Sudamericana

Esta semana se cierra la fase de grupos y solo la mitad de los equipos sobrevivirán de cara a los cruces de eliminación directa.

Este martes comenzó la última fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Aunque un puñado de equipos ya hizo los deberes y aseguró su clasificación, aún hay muchos planteles peleando por estirar su participación internacional hacia el segundo semestre.

El jueves por la noche quedarán confirmadas todas las posiciones en la fase de grupos y cada equipo conocerá su destino. Sin embargo, aún restará que CONMEBOL lleve a cabo el sorteo para ordenar a los clubes en la etapa de eliminación directa.

La ceremonia se llevará a cabo este viernes 29 de mayo a las 12, hora argentina, en la sede de Luque, en Paraguay. En la Copa Libertadores quedará conformado el cuadro de octavos de final y cada equipo conocerá qué destino deberá atravesar en la lucha por el título.

En la misma gala se definirán los enfrentamientos de Playoffs en la Copa Sudamericana entre los segundos de cada zona y los terceros de la Libertadores, que tendrán estos enfrentamientos como premio consuelo.

Los grupos de la Copa Libertadores

Las zonas de la Copa Sudamericana

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