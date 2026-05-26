Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y los playoffs de la Copa Sudamericana

Este martes comenzó la última fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Aunque un puñado de equipos ya hizo los deberes y aseguró su clasificación, aún hay muchos planteles peleando por estirar su participación internacional hacia el segundo semestre.
El jueves por la noche quedarán confirmadas todas las posiciones en la fase de grupos y cada equipo conocerá su destino. Sin embargo, aún restará que CONMEBOL lleve a cabo el sorteo para ordenar a los clubes en la etapa de eliminación directa.
La ceremonia se llevará a cabo este viernes 29 de mayo a las 12, hora argentina, en la sede de Luque, en Paraguay. En la Copa Libertadores quedará conformado el cuadro de octavos de final y cada equipo conocerá qué destino deberá atravesar en la lucha por el título.
En la misma gala se definirán los enfrentamientos de Playoffs en la Copa Sudamericana entre los segundos de cada zona y los terceros de la Libertadores, que tendrán estos enfrentamientos como premio consuelo.
Los grupos de la Copa Libertadores
En la previa del duelo con Estudiantes, DIM anunció a Luis Amaranto Perea como su nuevo DT
Las zonas de la Copa Sudamericana
Datos clave
- Copa Libertadores: el viernes a las 12 se sortearán los octavos en Paraguay.
- Copa Sudamericana: sorteará los playoffs entre segundos de zona y terceros de Libertadores.
- Fase de grupos: este jueves por la noche se confirmarán las posiciones finales.