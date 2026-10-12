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Copa Sudamericana

Boca recibe a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: hora, TV, árbitro y probables alineaciones

En la Bombonera, el conjunto Xeneize mide fuerzas con el combinado carioca con la misión de cosechar un resultado positivo.

Boca y Vasco da Gama, frente a frente.
© GettyBoca y Vasco da Gama, frente a frente.

Este martes, en el marco del partido de ida correspondiente a las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana, Boca Juniors y Vasco da Gama se encuentran frente a frente en La Bombonera de Buenos Aires. Lo hacen con el objetivo en común de cosechar un resultado positivo para quedar bien parados de cara a la resolución en Río de Janeiro.

En medio de ese panorama, en el equipo comandado estratégicamente por Rodolfo Arruabarrena se destaca la ausencia de Leandro Paredes, desgarrado contra Instituto de Córdoba y ausente, por lo menos, por las próximas tres semanas. Se trata de una baja sumamente sensible para afrontar esta recta final de la temporada.

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Luego de su empate en Córdoba, por una nueva fecha del Torneo Clausura, el Xeneize busca dar el golpe de cara a su gente para poner un pie en la gran final del mencionado certamen continental. Enfrente estará el delicado combinado brasileño, que llegó a este compromiso después de dejar en el camino a Independiente Santa Fe.

Probables alineaciones de Boca y Vasco da Gama

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Nuno Moreira, David y Marino Hinestroza.

¿Cuándo se juega Boca vs. Vasco da Gama?

El partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama, en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este martes 13 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en la Bombonera de Buenos Aires.

La previa de Boca vs. Vasco da Gama

Los próximos partidos de Boca

  • vs. Vasco Da Gama (L) – Copa Sudamericana – Martes 13 de octubre – 21.30
  • vs. Talleres (L) – Torneo Clausura – Viernes 16 de octubre – 21.30
  • vs. Vasco Da Gama (V) – Copa Sudamericana – Martes 20 de octubre – 21.30
  • vs. Independiente (V) – Torneo Clausura – Domingo 25 de octubre – 17.00
  • vs. River (L) – Torneo Clausura – Domingo 1° de noviembre – 15.00

Cómo ver por TV Boca vs. Vasco da Gama

El cotejo entre Boca y Vasco da Gama podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de ESPN y DSports.

Los árbitros del partido

  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Asistente 1: José Retamal (Chile)
  • Asistente 2: Carlos Poblete (Chile)
  • Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)
  • VAR: José Cabero (Chile)
  • AVAR: Juan Serrano (Chile)

El cuadro de la Copa Sudamericana

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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