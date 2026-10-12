Boca recibe a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: hora, TV, árbitro y probables alineaciones

En la Bombonera, el conjunto Xeneize mide fuerzas con el combinado carioca con la misión de cosechar un resultado positivo.

Este martes, en el marco del partido de ida correspondiente a las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana, Boca Juniors y Vasco da Gama se encuentran frente a frente en La Bombonera de Buenos Aires. Lo hacen con el objetivo en común de cosechar un resultado positivo para quedar bien parados de cara a la resolución en Río de Janeiro.

En medio de ese panorama, en el equipo comandado estratégicamente por Rodolfo Arruabarrena se destaca la ausencia de Leandro Paredes, desgarrado contra Instituto de Córdoba y ausente, por lo menos, por las próximas tres semanas. Se trata de una baja sumamente sensible para afrontar esta recta final de la temporada.

Luego de su empate en Córdoba, por una nueva fecha del Torneo Clausura, el Xeneize busca dar el golpe de cara a su gente para poner un pie en la gran final del mencionado certamen continental. Enfrente estará el delicado combinado brasileño, que llegó a este compromiso después de dejar en el camino a Independiente Santa Fe.

Probables alineaciones de Boca y Vasco da Gama

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Nuno Moreira, David y Marino Hinestroza.

¿Cuándo se juega Boca vs. Vasco da Gama?

El partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama, en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este martes 13 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en la Bombonera de Buenos Aires.

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La previa de Boca vs. Vasco da Gama

Los próximos partidos de Boca

vs. Vasco Da Gama (L) – Copa Sudamericana – Martes 13 de octubre – 21.30

(L) – Copa Sudamericana – Martes 13 de octubre – 21.30 vs. Talleres (L) – Torneo Clausura – Viernes 16 de octubre – 21.30

(L) – Torneo Clausura – Viernes 16 de octubre – 21.30 vs. Vasco Da Gama (V) – Copa Sudamericana – Martes 20 de octubre – 21.30

(V) – Copa Sudamericana – Martes 20 de octubre – 21.30 vs. Independiente (V) – Torneo Clausura – Domingo 25 de octubre – 17.00

(V) – Torneo Clausura – Domingo 25 de octubre – 17.00 vs. River (L) – Torneo Clausura – Domingo 1° de noviembre – 15.00

Cómo ver por TV Boca vs. Vasco da Gama

El cotejo entre Boca y Vasco da Gama podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de ESPN y DSports.

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Los árbitros del partido

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Asistente 1: José Retamal (Chile)

Asistente 2: Carlos Poblete (Chile)

Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)

VAR: José Cabero (Chile)

AVAR: Juan Serrano (Chile)

El cuadro de la Copa Sudamericana