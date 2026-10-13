¿Por qué no juega Facundo Colidio en Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

Facundo Colidio brilla por su ausencia en la formación de Vasco da Gama para visitar a Boca Juniors por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El delantero argentino viene de ser titular en los últimos tres partidos con el conjunto brasileño, pero no aparece en los convocados para el choque de esta noche en La Bombonera.
Había altas expectativas por su presencia ante Boca no solo por su pasado en el Xeneize, sino también por su reciente paso por River Plate. Sin embargo, no podrá disputar el encuentro a pesar no estar lesionado ni suspendido.
Facundo Colidio llegó a Vasco da Gama en agosto de 2026 (Getty Images)
¿Por qué Facundo Colidio no juega en Boca vs. Vasco da Gama?
El delantero argentino Facundo Colidio no está habilitado para jugar con Vasco da Gama en la presente Copa Sudamericana. Según el reglamento de Conmebol, un futbolista no puede estar inscripto en la fase final de la competición por más de un club y River lo había anotado en la lista de octavos de final antes de transferirlo.
A pesar de no haber sumado minutos en dicha serie ante Independiente Santa Fe con el Millonario, Colidio estaba en el listado de buena fe y eso lo inhabilita a disputar esta edición de la Copa Sudamericana con Vasco da Gama.
Boca vs. Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto
En síntesis
- Facundo Colidio: no jugará en Vasco da Gama contra Boca por la Copa Sudamericana.
- Reglamento Conmebol: prohíbe al delantero disputar la fase final con dos clubes diferentes.
- River Plate: inscribió al jugador en octavos de final antes de transferirlo a Vasco da Gama.