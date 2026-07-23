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Cómo ver en vivo y online Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

El Xeneize se mide ante el conjunto chileno por los 16avos de final del certamen continental en un duelo clave por el pasaje a octavos. Entérate cómo seguir las alternativas del encuentro en directo.

Boca y O'Higgins se enfrentan en La Bombonera.
© Getty ImagesBoca y O'Higgins se enfrentan en La Bombonera.

Este jueves 23 de julio, Boca y O’Higgins se enfrentan en un cruce determinante correspondiente a los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto de La Ribera saldrá a disputar un choque decisivo en el plano continental con el objetivo de asegurar su boleto a la siguiente ronda, mientras que el “Capo de Provincia” intentará dar el golpe en suelo argentino. A continuación, conoce los horarios, la señal de televisión y la opción de streaming para no perderte ningún detalle.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

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¿A qué hora juegan Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana?

El encuentro entre el elenco Xeneize y el equipo trasandino se disputará este jueves 23 de julio, a partir de las 21:30 horas (hora de Argentina).

Horarios por país:

  • Argentina: 21:30 horas
  • Uruguay: 21:30 horas
  • Brasil: 21:30 horas
  • Chile: 20:30 horas
  • Paraguay: 20:30 horas
  • Bolivia: 20:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Perú: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • México: 18:30 horas

¿Qué canal de TV pasa Boca vs. O’Higgins EN VIVO?

En Argentina, el partido decisivo por los 16avos de final de la Copa Sudamericana entre Boca y O’Higgins se podrá ver EN VIVO por televisión a través de la señal de DSports (canales 610 y 1610 HD de DirecTV) y por la pantalla de ESPN.

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La Bombonera, Buenos Aires. (Getty Images)

La Bombonera, Buenos Aires. (Getty Images)

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins ONLINE y en streaming?

Para aquellos fanáticos que deseen seguir las acciones del compromiso desde un Smart TV, tablet, computadora o celular, el duelo estará disponible ONLINE en vivo a través de las plataformas digitales de DGO (DirecTV GO) y Disney+.

Julián Mazzara
Julián Mazzara
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