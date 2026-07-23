El Xeneize se mide ante el conjunto chileno por los 16avos de final del certamen continental en un duelo clave por el pasaje a octavos. Entérate cómo seguir las alternativas del encuentro en directo.

Este jueves 23 de julio, Boca y O’Higgins se enfrentan en un cruce determinante correspondiente a los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto de La Ribera saldrá a disputar un choque decisivo en el plano continental con el objetivo de asegurar su boleto a la siguiente ronda, mientras que el “Capo de Provincia” intentará dar el golpe en suelo argentino. A continuación, conoce los horarios, la señal de televisión y la opción de streaming para no perderte ningún detalle.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

¿A qué hora juegan Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana?

El encuentro entre el elenco Xeneize y el equipo trasandino se disputará este jueves 23 de julio, a partir de las 21:30 horas (hora de Argentina).

Horarios por país:

Argentina: 21:30 horas

21:30 horas Uruguay: 21:30 horas

21:30 horas Brasil: 21:30 horas

21:30 horas Chile: 20:30 horas

20:30 horas Paraguay: 20:30 horas

20:30 horas Bolivia: 20:30 horas

20:30 horas Venezuela: 20:30 horas

20:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Perú: 19:30 horas

19:30 horas Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas México: 18:30 horas

¿Qué canal de TV pasa Boca vs. O’Higgins EN VIVO?

En Argentina, el partido decisivo por los 16avos de final de la Copa Sudamericana entre Boca y O’Higgins se podrá ver EN VIVO por televisión a través de la señal de DSports (canales 610 y 1610 HD de DirecTV) y por la pantalla de ESPN.

La Bombonera, Buenos Aires. (Getty Images)

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¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins ONLINE y en streaming?

Para aquellos fanáticos que deseen seguir las acciones del compromiso desde un Smart TV, tablet, computadora o celular, el duelo estará disponible ONLINE en vivo a través de las plataformas digitales de DGO (DirecTV GO) y Disney+.