Con Boca, así quedaron los cruces de Playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Con el cierre de la fase de grupos, quedaron confirmaron los equipos que afrontarán los Playoffs y los que saltaron directamente a los octavos de final.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 llegó a su fin. De los 32 equipos que disputaron esta instancia, solamente 16 continúan con chances de consagrarse campeones. A ellos hay que sumarles a los 8 terceros de la Copa Libertadores, que se integrarán en los Playoffs.

Este jueves se disputaron los últimos dos compromisos, correspondientes al Grupo A. Tigre consiguió la clasificación a los Playoffs, instancia en la que también cayó Boca por haber quedado eliminado de la Copa Libertadores.

De esta manera, CONMEBOL llevará a cabo este viernes en Luque, a las 12, hora argentina, el sorteo de los cruces entre los ganadores de los Playoffs y quiénes se clasificaron directamente a los octavos de final. Tras el Mundial se disputarán los cruces de eliminación directa que determinarán al campeón.

Cabe recordar que los enfrentamientos de Playoffs quedaron determinados por el orden de clasificación de cada equipo. Los mejores segundos de la Sudamericana chocarán y definirán como locales ante los peores terceros de la Libertadores.

Los equipos clasificados a octavos de final

Atlético Mineiro (Brasil)

Sao Paulo (Brasil)

Recoleta FC (Paraguay)

Botafogo (Brasil)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Olimpia (Paraguay)

River Plate (Argentina)

Macará (Ecuador)

Así quedaron los cruces de Playoffs

SEGUNDOS DE LA SUDAMERICANA VS. TERCEROS DE LA LIBERTADORES

Gremio vs. Bolívar

Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

O’Higgins vs. Boca Juniors

Tigre vs. Nacional

Caracas vs. Independiente Santa Fe

Cienciano vs. Lanús

Santos vs. UCV

Publicidad

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana