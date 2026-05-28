River definirá todo de local en la Copa Sudamericana, salvo ante un duro rival brasileño

El Millonario goleó 3 a 0 a Blooming en el Estadio Monumental por la sexta jornada del Grupo H del certamen continental.

El semestre de River llegó a su fin. Los de Eduardo Coudet golearon 3 a 0 a Blooming en el Estadio Monumental por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y de esta manera aseguró ser el primero de su zona, pero también el segundo mejor primero en la tabla general, detrás de Botafogo. Esa situación hace que defina prácticamente todas las series en Núñez.

Inclusive podría llegar a definir todas en condición de local, para eso necesitará que Botafogo salga sorteado del otro lado del cuadro. Los brasileños lideraron su grupo con 16 unidades, mientras que el Millonario hizo lo propio en el suyo, pero con 14 puntos producto de 4 victorias y dos empates.

Así quedó el grupo de River en la Copa Sudamericana

Así quedó el de Botafogo

¿Cuándo se sortea la siguiente instancia de la Copa Sudamericana?

El próximo viernes 29 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, se realizará el sorteo de la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Habrá dos bombos: uno con los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana y otro con los terceros de la Libertadores. Se armarán 8 llaves para ver quiénes avanzan a octavos de final. River ya se encuentra en esa instancia por haber sido primero.

¿Dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

La final de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El duelo que definirá al campeón del certamen continental se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 49 mil espectadores.

Publicidad

DATOS CLAVE