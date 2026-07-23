Cuándo se juega la vuelta entre Boca y O’Higgins por los playoffs de 8avos de final de la Copa Sudamericana

Luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores por quedar tercero en su grupo, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, Boca debió caer a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, donde se enfrenta en un duelo de ida y vuelta para definir al clasificado a los octavos de final. Allí, espera el sorpresivo combinado paraguayo de Recoleta.

El partido de ida se disputa este jueves 23 de julio desde las 21:30 en La Bombonera, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El duelo de vuelta, con el resultado del primer cruce ya sentenciado, se jugará exactamente una semana después, en la ciudad de Rancagua.

El compromiso está pautado para las 21:30 argentinas (20:30 de Chile) del próximo jueves 30 de julio. Allí, Boca visitará el Estadio El Teniente, la casa de O’Higgins en las afueras de Santiago de Chile.

Los convocados de Boca vs. O’Higgins

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón. Delanteros: Sebastián Villa, Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Gonzalo Gelini y Ángel Romero.

El equipo arbitral

Andrés Matonte será el árbitro principal.

Christian Ferreyra estará en el VAR.

A1: Martín Soppi

A2: Horacio Ferreiro

4️to: José Burgos

AVAR: Richard Trinidad

*Todos los designados, de nacionalidad uruguaya.

El cuadro de la Sudamericana