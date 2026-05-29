Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

Se sorteó la instancia de mata-mata de la Copa Sudamericana 2026. Apenas 12 horas después de definirse la fase de grupos, y luego de que se conocieran los 16 participantes que siguen su curso, más los ocho que bajaron desde la Libertadores, la llave final del certamen continental ya se conoce en su totalidad.
Lo que se conocía de antemano eran las fechas de cada instancia, entre ellas la gran final, que se juega en cancha neutral. La misma será el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia.
El duelo que definirá al campeón del certamen continental se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 49 mil espectadores.
Los cruces de playoffs y octavos de final de la Sudamericana
🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/4aqJJXKT6s— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 29, 2026
- Botafogo vs. ganador entre Lanús y Cienciano
- River vs. ganador entre Santa Fe y Caracas
- Montevideo City Torque vs. ganador entre Nacional y Tigre
- Olimpia vs. ganador entre DIM y Vasco da Gama
- Sao Paulo vs. ganador entre Bolívar y Gremio
- Macará vs. ganador entre Universidad Central y Santos
- Atlético Mineiro vs. ganador entre Sporting Cristal y Bragantino
- Recoleta vs. ganador entre Boca y O´Higgins
¿Cuándo puede haber Superclásico en la Copa Sudamericana?
Tras realizarse el sorteo, River y Boca podrían llegar a cruzarse en la instancia de semifinales, tal como sucedió en la edición de 2014, que quedó en manos del Millonario. Cabe recordar que la ida sería en La Bombonera, mientras que la revancha sería en el Estadio Monumental.
Las fechas del tramo final de la Copa Sudamericana
- Playoffs | Ida: semana del 22 de julio – Vuelta: semana del 29 de julio
- Octavos de final | Ida: semana del 12 de agosto – Vuelta: semana del 19 de agosto
- Cuartos de final | Ida: semana del 9 de septiembre – Vuelta: semana del 16 de septiembre
- Semifinales | Ida: semana del 13 de octubre – Vuelta: semana del 20 de octubre
- Final | 21 de noviembre