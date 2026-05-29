Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

Se conoció cómo se jugará el certamen de segundo orden de Sudamérica. Estas serán las fechas de todas las instancias hasta la gran final, que se disputará en Colombia.

Se sorteó la instancia de mata-mata de la Copa Sudamericana 2026. Apenas 12 horas después de definirse la fase de grupos, y luego de que se conocieran los 16 participantes que siguen su curso, más los ocho que bajaron desde la Libertadores, la llave final del certamen continental ya se conoce en su totalidad.

Lo que se conocía de antemano eran las fechas de cada instancia, entre ellas la gran final, que se juega en cancha neutral. La misma será el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

El duelo que definirá al campeón del certamen continental se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 49 mil espectadores.

Los cruces de playoffs y octavos de final de la Sudamericana

🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/4aqJJXKT6s — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 29, 2026

Botafogo vs. ganador entre Lanús y Cienciano

River vs. ganador entre Santa Fe y Caracas

Montevideo City Torque vs. ganador entre Nacional y Tigre

Olimpia vs. ganador entre DIM y Vasco da Gama

Sao Paulo vs. ganador entre Bolívar y Gremio

Macará vs. ganador entre Universidad Central y Santos

Atlético Mineiro vs. ganador entre Sporting Cristal y Bragantino

Recoleta vs. ganador entre Boca y O´Higgins

¿Cuándo puede haber Superclásico en la Copa Sudamericana?

Tras realizarse el sorteo, River y Boca podrían llegar a cruzarse en la instancia de semifinales, tal como sucedió en la edición de 2014, que quedó en manos del Millonario. Cabe recordar que la ida sería en La Bombonera, mientras que la revancha sería en el Estadio Monumental.

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Las fechas del tramo final de la Copa Sudamericana