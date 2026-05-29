Conmebol confirmó al rival de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Finalizó la fase de grupos, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, donde River clasificó a octavos de final como uno de los mejores punteros. Solamente quedó detrás de Botafogo, por lo que a menos de que le toque enfrentarse a los de Río de Janeiro, definirá todos los partidos en el Monumental.
Hace tiempo que Conmebol definió que la final de la Copa Sudamericana se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad colombiana de Barranquilla. Pero para llegar hasta allí, el Millonario deberá empezar a transitar un camino muy complejo con los cruces mano a mano.
En los octavos de final deberá enfrentarse al ganador del cruce que protagonicen Independiente Santa Fe y Caracas, que se medirán pocos días después de la culminación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, bajo el marco de los Playoffs de Octavos de Final.
River cerró el semestre y ya piensa en la pretemporada.
Los clasificados a los playoffs y octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
Directo a octavos de final: Macará, Atlético Mineiro, São Paulo, Recoleta, Botafogo, Montevideo City Torque, Olimpia y River.
A playoffs desde grupos de Sudamericana: Tigre, Cienciano, O’Higgins, Santos, Caracas, Gremio, Vasco da Gama y Red Bull Bragantino.
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A playoffs desde Libertadores (3° de cada grupo): Deportivo Independiente Medellín, Nacional, Bolívar, Boca, Independiente Santa Fe, Sporting Cristal, Lanús y Universidad Central de Venezuela.
*Los playoffs se disputarán según ventaja deportiva (el mejor de la Libertadores ante el peor de Sudamericana y así sucesivamente)
🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/4aqJJXKT6s— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 29, 2026
Los terceros de la Libertadores, de mejor a peor
- UCV (Venezuela) 9 puntos (-4 DG)
- Lanús (Argentina) 9 puntos (-4 DG)
- Independiente Santa Fe (Colombia) 8 puntos (-1 DG)
- Nacional (Uruguay) 8 puntos (-2 DG)
- Boca (Argentina) 7 puntos (+1 DG)
- Independiente Medellín (Colombia) 7 puntos (-5 DG)
- Sporting Cristal (Perú) 6 puntos (-3 DG)
- Bolívar (Bolivia) 5 puntos (-2 DG)
Los segundos de la Copa Sudamericana, de mejor a peor
- Gremio (Brasil) 11 puntos (+5 DG)
- Bragantino (Brasil) 10 puntos (+7 DG)
- Vasco de Gama (Brasil) 10 puntos (+4 DG)
- O’Higgins (Chile) 10 puntos (+2 DG)
- Tigre (Argentina) 9 puntos (+3 DG)
- Caracas (Venezuela) 9 puntos (0 DG)
- Cienciano (Perú) 8 puntos (-2 DG)
- Santos (Brasil) 7 puntos (+2 DG)
Así las cosas, estos serán los cruces de playoffs de la Copa Sudamericana
- UCV – Santos
- Lanús – Cienciano
- Independiente Santa Fe – Caracas
- Nacional – Tigre
- Boca – O’Higgins
- Independiente Medellín – Vasco da Gama
- Sporting Cristal – Bragantino
- Bolívar – Gremio
DATOS CLAVES
- River definirá en el Monumental casi todos sus cruces tras quedar detrás de Botafogo.
- Independiente Santa Fe o Caracas será el rival en los octavos de final.
- Barranquilla será la sede de la final en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.