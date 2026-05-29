Tiene DT argentino y le ganó a Universidad Católica: el presente de O’Higgins, el rival de Boca en la Copa Sudamericana

La actualidad del primer rival al que tendrá que enfrentar el Xeneize tras el parate por el Mundial. Cómo llega y qué figuras tiene en el plantel.

Con la eliminación de la Copa Libertadores 2026 ya consumada, Boca deberá dar vuelta la página y empezar a pensar en la Sudamericana. Apenas perdió contra Universidad Católica, ya se conoció que su rival en los Playoffs será O’Higgins, el cuarto mejor segundo de la fase de grupos del certamen.

El conjunto chileno fue escolta de Sao Paulo en el grupo C, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. Sus caídas fueron ante los brasileños de visitante y de local ante Universidad de Concepción. Sus dos triunfos ante Millonarios le permitieron clasificar con 10 puntos.

El año deportivo del Capo de Provincia empezó en la Fase 2 de la Libertadores. Allí eliminó por penales a Bahía luego de un triunfo 1-0 de local y un 1-2 fuera de casa. En la última ronda del repechaje, fue eliminado por Deportes Tolima tras ganarle por la mínima en su estadio y cayendo 0-2 de visitante.

En el ámbito local, O’Higgins está pagando cara la doble competencia: actualmente marcha 8° (fuera de la clasificación a las copas 2027) con 19 unidades, producto de seis victorias, una igualdad y cinco derrotas. Curiosamente, le ganó a Universidad Católica por 1 a 0 el 7 de marzo, por la fecha 6 del campeonato chileno.

El plantel de O’Higgins, con varios argentinos

O’Higgins está repleto de argentinos, empezando por su entrenador. Lucas Bovaglio, DT con pasado en Atlético de Rafaela, Villa Dálmine, Deportivo Morón, Instituto, Guaraní y Palestino maneja tácticamente al equipo desde finales de 2025. Su ciclo acumula 27 encuentros, con 15 triunfos, 4 empates y 8 derrotas.

En su plantel figuran otros jugadores albicelestes como Miguel Brizuela, ex Vélez; Alan Robledo, capitán con pasado en Chacarita; Benjamín Schamine, surgido en Defensa y Justicia; Martín Sarrafiore, ex Huracán e Independiente; y Francisco González, formado en Newell’s.

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El cuadro de la Copa Sudamericana

Los próximos partidos de Boca

21, 22 o 23 de julio: Boca vs. O’Higgins – Playoffs Copa Sudamericana.

25 o 26 de julio: Deportivo Riestra vs. Boca – Torneo Clausura

28, 29 o 30 de julio: O’Higgins vs. Boca – Playoffs Copa Sudamericana

En síntesis

Boca jugará los Playoffs de la Copa Sudamericana tras ser eliminado de la Libertadores.

jugará los Playoffs de la Copa Sudamericana tras ser eliminado de la Libertadores. O’Higgins de Chile será el rival de Boca tras sumar 10 puntos en su grupo.

será el rival de Boca tras sumar 10 puntos en su grupo. Lucas Bovaglio dirige a O’Higgins, equipo que cuenta con cinco futbolistas argentinos en su plantel.