¿Boca o River? Qué club aporta más jugadores a la Selección Argentina en la lista del Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó quiénes son los 26 jugadores que representarán a la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026.

La espera llegó a su fin y Lionel Scaloni ya dio a conocer quiénes serán los 26 futbolistas que integran la lista definitiva para representar a la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Entre los convocados aparecen algunos jugadores del fútbol argentino: uno de River y uno de Boca.

Como era de esperar, el entrenador convocó a muchos de los campeones del mundo en Qatar 2022, entre los que aparecen los futbolistas que se desempeñan en la liga doméstica. Cabe aclarar que la inmensa mayoría de los citados juegan en el fútbol europeo, aunque también hay algunos que lo hacen en la MLS.

El aporte de River y Boca en la lista de la Selección Argentina

Entre los 26 convocados por Lionel Scaloni aparece un futbolista de River y otro de Boca. Del lado del Millonario fue convocado Gonzalo Montiel, mientras que del Xeneize el citado fue Leandro Paredes. Cabe destacar que los dos son campeones del mundo en Qatar 2022.

Leandro Paredes, el convocado de Boca para jugar el Mundial con la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Los 26 convocados por Scaloni

ARQUEROS

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

DEFENSORES

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Leonardo Balerdi

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

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MEDIOCAMPISTAS

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Leandro Paredes

Nicolás Paz

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

DELANTEROS

Lionel Messi

Julián Alvarez

Lautaro Martínez

Nicolás González

Thiago Almada

José Manuel López

Giuliano Simeone

¿Qué club aporta más jugadores a la Selección Argentina?

En la lista de convocados de Lionel Scaloni hay un equipo que se destaca con diferencia con el mayor aporte de jugadores. Se trata de Atlético de Madrid, que cederá a 6 futbolistas para que se pongan la Albiceleste en el Mundial 2026. Ellos son Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González.

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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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