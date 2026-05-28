¿Boca o River? Qué club aporta más jugadores a la Selección Argentina en la lista del Mundial 2026

La espera llegó a su fin y Lionel Scaloni ya dio a conocer quiénes serán los 26 futbolistas que integran la lista definitiva para representar a la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Entre los convocados aparecen algunos jugadores del fútbol argentino: uno de River y uno de Boca.
Como era de esperar, el entrenador convocó a muchos de los campeones del mundo en Qatar 2022, entre los que aparecen los futbolistas que se desempeñan en la liga doméstica. Cabe aclarar que la inmensa mayoría de los citados juegan en el fútbol europeo, aunque también hay algunos que lo hacen en la MLS.
El aporte de River y Boca en la lista de la Selección Argentina
Entre los 26 convocados por Lionel Scaloni aparece un futbolista de River y otro de Boca. Del lado del Millonario fue convocado Gonzalo Montiel, mientras que del Xeneize el citado fue Leandro Paredes. Cabe destacar que los dos son campeones del mundo en Qatar 2022.
Leandro Paredes, el convocado de Boca para jugar el Mundial con la Selección Argentina. (Foto: Getty).
Los 26 convocados por Scaloni
ARQUEROS
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
DEFENSORES
- Nahuel Molina
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Lisandro Martínez
- Leonardo Balerdi
- Facundo Medina
- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Leandro Paredes
- Nicolás Paz
- Valentín Barco
- Giovani Lo Celso
DELANTEROS
- Lionel Messi
- Julián Alvarez
- Lautaro Martínez
- Nicolás González
- Thiago Almada
- José Manuel López
- Giuliano Simeone
¿Qué club aporta más jugadores a la Selección Argentina?
En la lista de convocados de Lionel Scaloni hay un equipo que se destaca con diferencia con el mayor aporte de jugadores. Se trata de Atlético de Madrid, que cederá a 6 futbolistas para que se pongan la Albiceleste en el Mundial 2026. Ellos son Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVE
- Lionel Scaloni anunció la lista definitiva de 26 futbolistas convocados de la Selección Argentina.
- Gonzalo Montiel es el representante citado de River Plate.
- El mediocampista Leandro Paredes fue el único jugador de Boca Juniors incluido para el Mundial.