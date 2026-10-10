Las reacciones de los medios brasileños por la lesión de Leandro Paredes de cara a Boca vs. Vasco da Gama

El capitán y figura del Xeneize sufrió un desgarro ante Instituto y se perderá la serie de semifinales por Copa Sudamericana.

Boca Juniors rescató un punto de su visita a Instituto por el Torneo Clausura 2026, pero se llevó un importante dolor de cabeza por la lesión de Leandro Paredes. Este sábado se confirmó que el capitán sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.

De esta manera, se espera que el mediocampista y principal figura del Xeneize esté fuera de las canchas por alrededor de tres semanas. Esta baja cae en el peor momento posible, cuando los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena comenzarán a definir los torneos que pelean en este semestre.

Sin ir más lejos, Boca jugará sin su capitán la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Este martes, el club de la Ribera hará de local en el duelo de ida, mientras que la próxima semana viajará a Río de Janeiro para afrontar la vuelta, aún con estadio a confirmar.

En Brasil, los medios rápidamente comenzaron a replicar la información sobre la lesión del campeón del mundo en Qatar 2022. Portales como UOL, Globo, ESPN y los partidarios destacaron la importancia de Paredes en el equipo y el impacto que puede generar su ausencia.

Así informaron los medios de Brasil sobre la lesión de Paredes

Publicidad

Publicidad

Los partidos que se perdería Leandro Paredes con Boca

Vasco da Gama (L) | Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana | 13/10

| Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana | 13/10 Talleres de Córdoba (L) | Torneo Clausura | 16/10

| Torneo Clausura | 16/10 Vasco da Gama (V) | Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana | 20/10

| Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana | 20/10 Independiente (V) | Torneo Clausura | 25/10

Datos clave