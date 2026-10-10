Las reacciones de los medios brasileños por la lesión de Leandro Paredes de cara a Boca vs. Vasco da Gama

Boca Juniors rescató un punto de su visita a Instituto por el Torneo Clausura 2026, pero se llevó un importante dolor de cabeza por la lesión de Leandro Paredes. Este sábado se confirmó que el capitán sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.
De esta manera, se espera que el mediocampista y principal figura del Xeneize esté fuera de las canchas por alrededor de tres semanas. Esta baja cae en el peor momento posible, cuando los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena comenzarán a definir los torneos que pelean en este semestre.
Sin ir más lejos, Boca jugará sin su capitán la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Este martes, el club de la Ribera hará de local en el duelo de ida, mientras que la próxima semana viajará a Río de Janeiro para afrontar la vuelta, aún con estadio a confirmar.
En Brasil, los medios rápidamente comenzaron a replicar la información sobre la lesión del campeón del mundo en Qatar 2022. Portales como UOL, Globo, ESPN y los partidarios destacaron la importancia de Paredes en el equipo y el impacto que puede generar su ausencia.
Así informaron los medios de Brasil sobre la lesión de Paredes
La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026
Los partidos que se perdería Leandro Paredes con Boca
- Vasco da Gama (L) | Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana | 13/10
- Talleres de Córdoba (L) | Torneo Clausura | 16/10
- Vasco da Gama (V) | Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana | 20/10
- Independiente (V) | Torneo Clausura | 25/10
Datos clave
- Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.
- El capitán de Boca Juniors estará sin jugar aproximadamente tres semanas.
- Boca Juniors jugará ante Vasco da Gama por semifinales de Sudamericana.