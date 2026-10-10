Marcha atrás: le negaron el Estadio Maracaná a Vasco da Gama y la vuelta ante Boca aún no tiene sede confirmada

La Justicia favoreció al Consorcio Fla-Flu y Vasco debe seguir buscando cancha para la revancha ante el Xeneize.

Mientras Boca Juniors intenta planificar cómo reemplazar al lesionado Leandro Paredes, Vasco da Gama afronta importantes problemas logísticos a tres días del comienzo de la serie de semifinales de Copa Sudamericana. El combinado carioca aún no sabe dónde hará de local en el duelo de vuelta.

Por no contar con la capacidad mínima para instancias de esta magnitud, el Estadio São Januário, la casa de Vasco da Gama, no está habilitada para esta llave. Por eso, la dirigencia del club carioca inició gestiones para poder utilizar el Estadio Maracaná.

El Consorcio Fla-Flu, quien maneja al mítico recinto de Río de Janeiro, puso trabas en la rueda, pero la Justicia le dio la razón a Vasco este viernes. Todo cambió en cuestión de horas y el Gigante de la Colina volvió a estar en cero en esta disputa.

Es que el Consorcio Fla-Flu presentó un recurso de amparo y Suely Lopes Magalhães, primera vicepresidenta del Tribunal de Justicia de Río, dio marcha atrás con la habilitación para que Vasco utilice el Maracaná.

Lo cierto es que, a 10 días del compromiso de vuelta, el semifinalista de la Copa Sudamericana volverá a presentar un pedido para hacer uso del recinto este mismo sábado, pero la opción de que haga de local en otro sitio está más latente que nunca. Todo se resolverá en los próximos días.

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

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