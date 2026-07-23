El campeón de América con la Selección de Chile cree que su ex equipo tiene lo necesario para propinarle otro duro golpe al Xeneize.

El argentino Pedro Pablo Hernández tiene un gran cariño por el O’Higgins de Chile, club que lo recibió en dos ciclos diferentes y con el que se abrió las puertas del seleccionado chileno, previa naturalización, con el que fue campeón de la Copa América Centenario en 2016.

En la previa del duelo que este mismo jueves afrontarán los rancagüinos ante Boca en La Bombonera, por el partido de ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ex mediocampista opinó sobre las buenas opciones que tiene el equipo de salir bien parado de la serie.

“Yo sé que se enfrenta a un club que tiene muchísima historia, pero al final son once contra once. Creo que el equipo viene bien, viene confiado y tiene que salir de esa manera. Hay que aprovechar el momento que está teniendo Boca, el recambio”, comenzó diciendo Hernández en diálogo con DSports Chile.

Y agregó: “Obvio que tienen grandes jugadores, pero yo creo que O’Higgins tiene un buen equipo, se conocen, ya vienen jugando hace mucho tiempo juntos y la verdad lo están haciendo muy bien. Hay que aprovecharse de eso. Boca tiene grandes jugadores, pero O’Higgins tiene mejor equipo”.

"BOCA TIENE MEJORES JUGADORES, PERO O'HIGGINS TIENE MEJOR EQUIPO"



Pedro Pablo Hernández, exjugador del equipo de Rancagua, habló en #DFSHAChile sobre el partido de este jueves por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DFSHAChile pic.twitter.com/duDz5RHADj — DSPORTS Chile (@DSportsCL) July 23, 2026

Cabe destacar que después de una gran primera temporada con el equipo chileno, siendo campeón de Primera División en 2013 y de Supercopa de Chile en 2014, Pablo Herández llegó a estar en la órbita de Boca, pero finalmente terminó dando el salto al fútbol europeo vinculándose al Celta de Vigo.

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¿A qué hora y dónde ver Boca vs. O’Higgins?

El partido que Boca y O’Higgins disputarán en La Bombonera por los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana está programado para este jueves 23 de julio a las 21.30 y podrá verse en vivo y en directo a través de la plataforma de Disney+.

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