Tras perder 1 a 0 en la ida disputada en La Bombonera, por la revancha de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca visita a Vasco da Gama en el Maracaná en búsqueda de dar vuelta la serie y así obtener el boleto a la final que se disputará en Barranquilla.

El elenco brasileño, tendrá una baja importante para este duelo, debido a que el entrenador Pedro Emanuel no podrá contar con el mediocampista colombiano Andrés Gómez, quien fue expulsado en la ida luego de una discusión con el árbitro Piero Maza.

Boca, por su parte, esperará hasta último momento por Leandro Paredes, quien ya entrenó a la par de sus compañeros a 11 días de sufrir un desgarro, y ahora la decisión de su titularidad o no la tomará en conjunto con el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien aún lo puso en duda.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana

Si Boca gana: en caso de quedarse con la victoria por un gol de diferencia, el ganador de la serie se definirá por penales. Si gana por más de un tanto, automáticamente se clasificará a la final.

Si Boca empata: si iguala en los 90 minutos de juego, el Xeneize quedará eliminado de la Copa Sudamericana en esta instancia.

Si Boca pierde: debido a que cayó en la ida, una nueva derrota también lo deja afuera del certamen continental.

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