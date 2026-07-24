¿Por qué no juega hoy Maravilla Martínez en Racing vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026?

Los fanáticos de la Academia se sorprendieron al no ver al goleador entre los convocados para el debut en el Cilindro de Avellaneda. Conoce el verdadero motivo de su ausencia.

Este viernes 24 de julio, Racing y Gimnasia y Esgrima de La Plata abren su camino en el Torneo Clausura 2026. La Academia se presenta ante su gente en el Estadio Presidente Perón con el objetivo de iniciar la competencia con el pie derecho y sumar de a tres. Sin embargo, el elenco de Avellaneda afrontará este importante compromiso con una baja sensible que encendió las alarmas de los hinchas al confirmarse la nómina: la ausencia de Adrián “Maravilla” Martínez.

Maravilla Martínez no juega ante Gimnasia.

Al darse a conocer la nómina oficial para el duelo ante el Lobo, los simpatizantes albicelestes notaron rápidamente que el temible centrodelantero y figura del equipo no figuraba ni en la alineación titular ni entre las opciones de relevo en el banco de suplentes.

¿Por qué no juega Adrián Martínez frente a Gimnasia?

A diferencia de los casos donde las bajas responden a lesiones musculares o decisiones tácticas de rotación, la ausencia de Maravilla obedece estrictamente a una sanción disciplinaria de la AFA que arrastra desde el certamen anterior.

Adrián Martínez no juega hoy debido a que está suspendido por dos jornadas tras haber sido expulsado ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Tras la roja recibida en dicho encuentro eliminatorio y el fallo del Tribunal de Disciplina, la sanción debe ser cumplida en los torneos oficiales organizados por la Liga Profesional de Fútbol, por lo que el atacante se perderá tanto el estreno ante Gimnasia como la segunda fecha del torneo.

¿Quién asume el lugar de Maravilla Martínez en el ataque de Racing?

Ante la obligada baja de su principal referente de área, el cuerpo técnico debe mover las fichas en la ofensiva para mantener el peso en el área rival y acompañar a Santiago Solari.

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De esta forma, la responsabilidad de ocupar el puesto de delantero de punta recaerá sobre Tomás Conechny, quien irá desde el arranque para comandar el ataque de la Academia en busca de los primeros tres puntos en el Cilindro.

Tomás Conechny, delantero. (Foto: Prensa Racing)

La formación de Racing vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari y Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura