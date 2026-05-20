Qué pasa si River gana, empata o pierde con Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

En el marco de la fecha 5 del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Red Bull Bragantino de Brasil en búsqueda de una victoria que le permita asegurarse la clasificación directa a los octavos de final del certamen.
El elenco comandado por Eduardo Coudet llega de vencer sobre la hora a Carabobo en condición de visitante y para este duelo tendrá un equipo plagado de juveniles ya que cuida a titulares. Además contará con la presencia de Franco Armani en lugar del expulsado Santiago Beltrán.
Bragantino, por su parte, goleó a Blooming en Bolivia y sigue con chances de pelear por el primer puesto del Grupo H. Para eso estará obligado a sumar de a tres en este compromiso y cortar con el invicto del Millonario en la competencia internacional.
Qué pasa si River gana, empata o pierde con Bragantino por la Copa Sudamericana
- Si River gana: una victoria ubicará al Millonario con 13 puntos y le asegurará la clasificación a octavos de final con una fecha de anticipación.
- Si River empata: la igualdad deja a River como líder con 11 puntos, a un paso de clasificar a octavos, mientras que Bragantino quedará segundo con 7 unidades.
- Si River pierde: la derrota sigue ubicando al Millonario como puntero del grupo, aunque quedará con 10 unidades mientras que Bragantino pasaría a ser su escolta con 9 puntos.
La tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana
Datos claves
- River Plate asegura su clasificación a octavos de final si vence a Red Bull Bragantino.
- El arquero Franco Armani será titular en reemplazo del futbolista expulsado Santiago Beltrán.
- El equipo de Eduardo Coudet lidera el Grupo H con 10 puntos tras cuatro fechas.