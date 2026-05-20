Qué pasa si River gana, empata o pierde con Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

En el Más Monumental el Millonario recibe al elenco brasileño en búsqueda de la clasificación a octavos de final.

En el marco de la fecha 5 del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Red Bull Bragantino de Brasil en búsqueda de una victoria que le permita asegurarse la clasificación directa a los octavos de final del certamen.

El elenco comandado por Eduardo Coudet llega de vencer sobre la hora a Carabobo en condición de visitante y para este duelo tendrá un equipo plagado de juveniles ya que cuida a titulares. Además contará con la presencia de Franco Armani en lugar del expulsado Santiago Beltrán.

Bragantino, por su parte, goleó a Blooming en Bolivia y sigue con chances de pelear por el primer puesto del Grupo H. Para eso estará obligado a sumar de a tres en este compromiso y cortar con el invicto del Millonario en la competencia internacional.

Qué pasa si River gana, empata o pierde con Bragantino por la Copa Sudamericana

Si River gana: una victoria ubicará al Millonario con 13 puntos y le asegurará la clasificación a octavos de final con una fecha de anticipación.

una victoria ubicará al Millonario con 13 puntos y le asegurará la clasificación a octavos de final con una fecha de anticipación. Si River empata : la igualdad deja a River como líder con 11 puntos, a un paso de clasificar a octavos, mientras que Bragantino quedará segundo con 7 unidades.

: la igualdad deja a River como líder con 11 puntos, a un paso de clasificar a octavos, mientras que Bragantino quedará segundo con 7 unidades. Si River pierde: la derrota sigue ubicando al Millonario como puntero del grupo, aunque quedará con 10 unidades mientras que Bragantino pasaría a ser su escolta con 9 puntos.

La tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

Datos claves

River Plate asegura su clasificación a octavos de final si vence a Red Bull Bragantino.

asegura su clasificación a octavos de final si vence a Red Bull Bragantino. El arquero Franco Armani será titular en reemplazo del futbolista expulsado Santiago Beltrán.

será titular en reemplazo del futbolista expulsado Santiago Beltrán. El equipo de Eduardo Coudet lidera el Grupo H con 10 puntos tras cuatro fechas.