Tanto el club como el entrenador del Ciclón denunciaron agresiones por parte del público local en su visita a Vila Belmiro.

El partido que San Lorenzo y Santos jugaron en el Nuevo Gasómetro fue noticia en Argentina, Brasil y en el mundo, no por el resultado (que fue empate 1 a 1), sino por la veneración que recibió Neymar Júnior durante su estadía en Buenos Aires, tanto en el hotel de concentración como en su paso por el Bajo Flores. De hecho, Cuca, el DT del Peixe, felicitó a los hinchas de San Lorenzo por este gesto.

Sin embargo, en Brasil no fue recíproco. Este miércoles, en Vila Belmiro, en este caso por el encuentro que se llevó a cabo por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (terminó 2 a 2), tanto el público visitante como el plantel recibió diferentes agresiones que fueron denunciadas públicamente una vez acabado el juego.

”Repudiamos enérgicamente las agresiones tanto verbales como físicas que recibieron desde hinchas de San Lorenzo hasta nuestro director técnico Gustavo Alvarez”, lanzó el Ciclón en un comunicado que exhibió en su sitio web y cuentas oficiales de redes sociales.

Además, San Lorenzo advirtió que se hizo el descargo legal correspondiente: ”Es lamentable seguir soportando este tipo de provocaciones y agresiones que tienen como único objetivo generar una reacción también violenta. Todos los hechos fueron denunciados personalmente por el Presidente Sergio Costantino ante las autoridades de seguridad y los oficiales del partido de Conmebol. Por último felicitar a nuestros hinchas por el comportamiento y acompañar siempre”.

Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo, y un consejo para los equipos y la CONMEBOL tras sufrir agresiones de parte de los hinchas de Santos.



"ME INSULTARON Y ME PEGARON" pic.twitter.com/wrQpPuASKN — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2026

Por su parte, Gustavo Álvarez, en el inicio de su comparecencia tras el empate, contó sobre el lamentable episodio que le tocó transitar en las inmediaciones del Estadio Urbano: ”Antes de responder preguntas, con el ánimo de construir, no de criticar, les pido por favor que la próxima vez no hagan pasar al entrenador visitante entre la torcida, porque me insultaron y me pegaron antes de entrar a la sala de conferencias. Me parece que no es necesario. Entiendo el disgusto de la gente, pero no tengo por qué sufrirlo yo. Con todo respeto a Conmebol, a Santos y a San Lorenzo”.

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San Lorenzo se mantiene en el primer lugar de su grupo de la Copa Sudamericana

El empate en Vila Belmiro le sirvió a San Lorenzo para mantenerse en la cima del Grupo D de la Copa Sudamericana con 7 unidades, lo que le permite depender de sí mismo para clasificar directamente a los Octavos de Final. Para asegurar su pase debe ganarle a Deportivo Recoleta el martes 26 en el Nuevo Gasómetro.

En caso de empatar o perder, deberá esperar el resultado de Santos vs. Deportivo Cuenca para saber si queda segundo o incluso tercero (eliminado). Vale recordar que si termina escolta de su zona deberá disputar los playoffs contra alguno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En síntesis

San Lorenzo denunció agresiones verbales y físicas sufridas en su visita a Santos.

denunció agresiones verbales y físicas sufridas en su visita a Santos. El entrenador Gustavo Álvarez recibió insultos y golpes antes de entrar a la conferencia.

recibió insultos y golpes antes de entrar a la conferencia. El presidente Sergio Costantino presentó la denuncia formal ante las autoridades de Conmebol.