Cómo ver San Lorenzo vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

San Lorenzo y Recoleta se enfrentan en el Bajo Flores para darle un cierre al Grupo D de la Copa Sudamericana.

Este martes 26 de mayo, se enfrentan San Lorenzo y Recoleta por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Sudamericana en el Estadio Pedro Bidegain. El árbitro es el colombiano Carlos Ortegas, mientras que en el VAR se encuentra su compatriota Leonard Mosquera.

Después de empatar en Brasil frente a Santos, el Cuervo quedó muy cerca de lograr la clasificación a la próxima ronda. Pero todo se definirá en lo que será el partido frente a los paraguayos, que también buscan el pasaje hacia los 16avos o los octavos de final del certamen internacional.

Estadio Pedro Bidegain. (Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Qué canal pasa San Lorenzo vs. Recoleta?

El partido entre San Lorenzo y Recoleta, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por DSports y también a través de DGO.

¿A qué hora se juega San Lorenzo vs. Recoleta?

San Lorenzo y Recoleta se encontrarán frente a frente este martes 26 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Pedro Bidegain, ubicado en el barrio porteño del Bajo Flores.

Probables formaciones de San Lorenzo y Recoleta

SAN LORENZO: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

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RECOLETA: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Wilfrido Báez; Pedro Ríos y Allan Wlk Duré. DT: Jorge González.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Sudamericana