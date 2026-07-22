Tigre emitió un duro comunicado luego de que un hincha sea baleado en Uruguay

La dirigencia del club pidió por mayor seguridad y afirmó que no tiene precisiones sobre los posibles sospechosos.

Luego de vencer 3 a 0 a Nacional en condición de visitante por la Copa Sudamericana, colectivos con hinchas de Tigre sufrieron una emboscada en Montevideo, ya que fueron baleados por hinchas del elenco local cuando comenzaban a emprender el viaje de regreso rumbo a Argentina.

Como consecuencia de esta situación, uno de los simpatizantes del Matador de Victoria fue herido de bala, por lo que tuvo que ser atendido en un centro médico en Uruguay y horas después se reincorporó a la delegación para partir hacia el país en horas de la madrugada.

Ante estos hechos, tanto Martín Suárez, presidente de la institución, como el club en sus redes sociales, salieron a hablar para repudiar lo acontecido y afirmaron que fue una “desgracia con suerte”, debido a que la situación pudo pasar a mayores si otra bala impactaba con un hincha.

“El socio herido ya está volviendo para Buenos Aires. Por ese lado estamos tranquilos. Fue una desgracia con suerte. Todavía no me aclararon cómo es el panorama con los sospechosos y detenidos“, comentó Suárez en diálogo con DSports Radio.

Y agregó: “A mi no me parece que corra por el lado de que los uruguayos tienen odio hacia los argentinos, no hay que llevarlo por ese lado. Así como hubo chicanas, también hubo gente amable que nos vino a felicitar por nuestra Selección. Que hay gente que no nos quiere es verdad, pero eso fue un hecho aislado”.

El comunicado oficial de Tigre

El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay.

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Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios. En las primeras horas de la mañana de hoy la parcialidad que se trasladaba vía ómnibus arribó a Buenos Aires.

Asimismo, el Club informa que, entre los heridos y afectados por el hecho, el socio que requirió asistencia médica en el lugar fue trasladado a un hospital local. Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución. En la mañana de hoy la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud.

Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente.

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