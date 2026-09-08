Alineaciones de Fluminense y Platense para el duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores

En el Maracaná, el Calamar va por la épica y buscará quedarse con el resultado en la ida ante los cariocas.

Fluminense recibe a Platense este martes desde las 19:00 horas (hora argentina) en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en un cruce verdaderamente histórico correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

El Calamar, que sigue viviendo un sueño en su primera participación absoluta en el certamen continental, buscará dar el gran golpe en Brasil frente a un Tricolor carioca que llega en alza e invicto bajo el mando de su nuevo entrenador.

A continuación, las alineaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Fluminense y Platense

Fluminense: Fábio; René, Thiago Silva, Julián Millán, Guga; Martinelli, Nonato; Jefferson Soteldo, Paulo Henrique Ganso Kevin Serna; Hulk. DT: Marcao.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

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