Alineaciones de Coquimbo Unido y Platense por la vuelta de los 8avos de final de la Copa Libertadores

El equipo de Martín Palermo va por la histórica clasificación a cuartos de final en Coquimbo. Empataron 1 a 1 en Vicente López.

Coquimbo Unido recibe a Platense este miércoles a las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un duelo a todo o nada por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Tras el vibrante empate 1-1 en el partido de ida disputado en Vicente López, la serie quedó totalmente abierta y el pasaje a cuartos de final se definirá sin margen de error en territorio chileno.

El Calamar, dirigido por Martín Palermo, masticó bronca la semana pasada luego de dominar las acciones, ponerse en ventaja con el gol de Luciano Giménez y fallar un penal en los pies de Guido Mainero. Ese perdonar le costó carísimo, ya que en el cuarto minuto de descuento sufrió la igualdad.

Por su parte, el conjunto pirata rescató un premio gigante en Argentina gracias al agónico tanto del argentino Guido Vadalá y buscará aprovechar el empuje de su localía para dar el golpe y meterse entre los ocho mejores del continente.

Con Palermo al mando, el Calamar va por la histórica en Chile (Getty)

Las probables alineaciones de Coquimbo Unido y Platense

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá, Luis Riveros; Lucas Pratto.

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Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; Luciano Giménez.

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