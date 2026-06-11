Los 6 jugadores de la Selección Argentina que aprovecharon los amistosos de cara al Mundial

Cinco futbolistas supieron sacarle rédito a los encuentros con Honduras e Islandia para ganar terreno en el once de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Está claro que el once de la Selección Argentina, salvo algún imponderable, sale de memoria. Si están todos bien, los titulares son: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Alvarez. De hecho, puede que sea la formación inicial en el debut en la Copa del Mundo 2026.

No obstante, hay otros 15 jugadores que corren desde atrás que intentarán ganarse su espacio para ser parte de la alineación a partir del primer minuto o para aparecer en el complemento. Y en ese sentido, los que hoy son suplentes tuvieron su oportunidad para demostrar en los amistosos frente a Honduras en Texas e Islandia en Alabama.

A propósito, seis de los convocados fueron los que más supieron aprovechar las opciones que brindó el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Juan Musso, que atajó 81 minutos frente al combinado centroamericano y que pelea por el puesto para el duelo frente a Argelia de este martes 16 de junio en Kansas, en caso de que el Dibu no llegue 100 por ciento recuperado de la fractura en su dedo anular de la mano derecha.

Valentín Barco, de 45 minutos en cada amistoso y que marcó uno de los goles del triunfo 3 a 0 de la Selección Argentina sobre Islandia. Facundo Medina, que intervino en los dos cotejos y advirtió que también puede jugar de lateral por izquierda, de ser necesario, como una alternativa a Nicolás Tagliafico. Giovani Lo Celso, que a pesar de ser parte del grupo tuvo que revalidar su cupo tras algunas complicaciones en la temporada con las lesiones y estuvo a la altura en los dos encuentros.

Agentina jugó dos partidos amistosos en Estados Unidos en la previa del Mundial 2026. @Argentina.

José López, de gran año en el Palmeiras y que, si bien no pudo convertir, se lo vio participartivo e incisivo en ataque. Y Nico Paz, quien llegó con una molestia en su rodilla izquierda, pero luego de semanas de tratamientos y entrenamientos diferenciados pudo acumular algo más de media hora en cancha contra el conjunto europeo.

Publicidad

Los jugadores que no fueron convocados para el Mundial, pero que son parte de la delegación, también rindieron

Quienes aprovecharon al máximo su chance ya pensando en la Copa América 2028 y en la Copa del Mundo 2030 fueron los futbolistas a los que se convocó como apoyo en los entrenamientos: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas hicieron su debut en la Selección Argentina al ingresar en los minutos finales vs. Honduras, mientras que Agustín Giay fue titular en ambos partidos. Por su parte, Simón Escobar e Ignacio Ovando no entraron.

En síntesis

_El once de Argentina vs. Argelia, si llegan todos bien, sería con: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Alvarez.

Publicidad

_Juan Musso, Valentín Barco, Facundo Medina, Giovanni Lo Celso, José López y Nico Paz fueron los 6 jugadores que supieron aprovechar los amistosos.

_Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas debutaron en la Selección Argentina mayor en la fecha FIFA de junio del 2026.