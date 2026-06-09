José Manuel López, el goleador que quiso Brasil y jugará su primer Mundial con Argentina

El delantero de 25 años ganó la pulseada por ser el tercer nueve en la lista de Scaloni y jugará su primer Mundial con la Selección Argentina.

José Manuel López, conocido en el ambiente futbolero como El Flaco, se ganó la confianza de Lionel Scaloni para ser una alternativa en el ataque a dos ya consagrados como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, disponiéndose con 25 años a disputar el primer Mundial de su carrera.

Su buena forma en Palmeiras, club con el que fichó a mediados de 2022, provocó que muchos lo pidieran para representar a la Selección de Brasil incluso antes del arribo de Carlo Ancelotti como entrenador. Pero apenas supo que tendría la oportunidad de competir por un lugar, no dudó en elegir la Selección Argentina, sumándose en el tramo final del ciclo mundialista y habiendo llegad a participar en cuatro partidos oficiales.

El Flaco López le marcó a Puerto Rico su único gol con la Selección Argentina.

Aunque no jugó ni un solo partido de Eliminatorias, López ya dejó huella con La Albiceleste por haber logrado marcar un gol en el que fue su estreno absoluto, en el amistoso disputado en octubre del año pasado que terminó con victoria 6-0 sobre Puerto Rico. Luego vería acción también ante Angola, Mauritania y el pasado sábado ante Honduras, siempre ingresando desde el banco de suplentes.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene José Manuel López?

Fecha de nacimiento: 6 de diciembre de 2000.

6 de diciembre de 2000. Lugar de nacimiento: San Lorenzo, provincia de Corrientes.

San Lorenzo, provincia de Corrientes. Edad actual: 25 años.

25 años. Nombre de la madre: Graciela López (fallecida).

Graciela López (fallecida). Nombre del padre: Manuel Antonio López.

Manuel Antonio López. Hermanos: Melany y Melina López.

José Manuel López nació y se crio en San Lorenzo, un pueblo de tan solo 3 mil habitantes del departamento de Salgadas, en Corrientes, donde su padre trabaja en embarcaciones pesqueras, actividad que lo hacía aumentarse por largos períodos de entre dos y tres meses. Por esa razón era su mamá Graciela, fallecida en 2020, quien se encargaba de negociar con él horas de estudio por horas de fútbol.

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Jugó para El Progreso, club del pueblo , y ya a los 8 años quedó seleccionado en una prueba que hizo Boca en su provincia. Pero antes que volvieran a cumplir su promesa de llevarlo a Buenos Aires, apareció Independiente y lo reclutó. Se mudó a La Plata, donde vivía una hermana de su mamá, para ser parte de las inferiores del Rojo desde 2010 a 2017.

Quedó libre tras una lesión y llegó a Lanús, club con el que hizo su debut en Primera sin contrato ni salario. Llegó a hacer dupla con un correntino ilustre como Pepe Sand, previo paso a préstamo por Colegiales de la liga de Tres Arroyos, hasta que en 2022 se lo llevó Palmeiras.

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Estadísticas y presente en Palmeiras

Partidos jugados: 214.

214. Goles: 71.

71. Asistencias: 25.

25. Títulos: 6. Serie A 2022, Campeonato Paulista 2023, Supercopa de Brasil 2023, Serie A 2023, Campeonato Paulista 2024 y Campeonato Paulista 2026.

6. Serie A 2022, Campeonato Paulista 2023, Supercopa de Brasil 2023, Serie A 2023, Campeonato Paulista 2024 y Campeonato Paulista 2026. Distinciones individuales: Máximo goleador del Campeonato Paulista 2024 y máximo goleador de la Copa Libertadores 2025.

En su última temporada con Palmeiras, que continuará tras el Mundial, Flaco López acumula 34 partidos disputados en los que aportó 14 goles y 10 asistencias, por lo que llega con un gran presente a disputar su primera Copa del Mundo con Argentina.

José Manuel López es la gran carta de gol de Palmeiras.

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El camino del Flaco López en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 14 de octubre de 2025 – Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso Internacional).

14 de octubre de 2025 – Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Mayor: Ninguno.

Ninguno. Partidos jugados: 4.

4. Goles marcados: 1.

1. Mundial anterior: No jugó.

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Lionel Scaloni recurrió a José Manuel López como tercer nueve, en una disputa en la que el delantero de Palmerias le ganó la pulseada a futbolistas como Tati Castellanos y Santiago Castro. Es por esa consideración del DT que El Flaco será opción a delanteros ya consagrados como Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Teniendo en cuenta que la Selección Argentina no suele hacer coincidir en cancha a dos centrodelanteros, su participación podría estar vinculada a situaciones excepcionales o a la necesidad de rotar para dar descansos específicos.

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Cotización, contrato y valor de mercado

Cuánto vale: según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, José Manuel López tiene una cotización actual de 28.8 millones de dólares . Sin embargo, ante la aparición de equipos europeos interesados en su fichaje, Palmeiras hizo saber que no negociará por menos de 40 millones.

según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, José Manuel López tiene una . Sin embargo, ante la aparición de equipos europeos interesados en su fichaje, Salario: José Manuel López percibe en Palmeiras un salario anual de un millón de dólares . Su vínculo con el club se extiende hasta el 31 de diciembre de 2029.

José Manuel López percibe en Palmeiras un . Su vínculo con el club se extiende hasta el 31 de diciembre de 2029. Cláusula de rescisión: la cláusula de rescisión que le fijó Palmeiras a José Manuel López en su última renovación es precisamente el monto que exige para dejarlo salir. 40 millones de dólares.

Vida personal de José Manuel López

Radicado en Sao Paulo desde que fichó con Palmerias en 2022, José Manuel López se ha caracterizado por mantener su vida privada bajo máxima reserva. Aunque pareciera integrar la lista de soleteros dentro del plantel de la Selección Argentina, en agosto del año pasado ocupó los portales de la prensa de espectáculos por haber sido fotografiado en una situación romántica durante una cena con la actriz brasileña Anna Livya Padilha. Consultado por la revista Quem, el representante de la actriz se limitó a decir por aquel entonces que “se estaban conociendo”.

Data clave

José Manuel López acumula 71 goles en 214 partidos disputados con el Palmeiras.

acumula 71 goles en 214 partidos disputados con el Palmeiras. 14 de octubre de 2025 fue su debut oficial en la Selección Argentina.

fue su debut oficial en la Selección Argentina. 40 millones de dólares es la cláusula de rescisión fijada por el Palmeiras.