El brasileño analizó a los atacantes de la Albiceleste y dejó en claro por qué su ex compañero en Palmeiras debe jugar.

A días del comienzo del Mundial 2026 para la Selección Argentina, Lionel Scaloni tiene una última prueba. Este martes, a partir de las 22 horas, la Albiceleste se medirá ante Islandia en un amistoso en Alabama. Para el entrenador será importante ver cómo están sus jugadores y darle minutos a varios de ellos. En lo que respecta a la ofensiva, el delantero titular sería Lautaro Martínez, aunque se estima que José Manuel López también lo haga.

Quien habló maravillas de José López fue Felipe Melo, quien coincidió con el Flaco en Palmeiras. Sin ir más lejos, el brasileño afirmó que debería ser titular en el Mundial y le mandó un mensaje a Lionel Scaloni.: “Es perfecto para jugar junto a Julián Alvarez”.

Además, analizó las características de los atacantes: “Veo a Lautaro Martínez que, de repente, es titular del equipo, como un jugador más finalizador, más de área, con menos movilidad. Al Flaco también lo veo así, incluso tiene potencial para ser titular en este equipo“.

Felipe Melo. (Foto: Getty).

¿Cuándo se juega Argentina vs. Islandia por el amistoso internacional?

El amistoso entre la Selección Argentina e Islandia se llevará a cabo este martes 9 de junio, desde las 22:00 horas del territorio nacional, con el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos, como escenario. Será la última prueba antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

La probable formación para enfrentar a Islandia

Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, la Selección Argentina enfrentaría a Islandia con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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