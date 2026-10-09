Marcos Rojo logró ser habilitado por AFA y jugará las semis de Libertadores con Estudiantes

Cuando parecía que corría riesgo su inscripción, este viernes se pulieron los detalles y el defensor podrá jugar las semis ante Flamengo.

Cuando parecía que a la novela no le quedaban más capítulos, se escribió uno más. Quizás, incluso, el más complejo de todos para Marcos Rojo y Estudiantes de La Plata. Luego del acuerdo con Racing para que el defensor de 36 años rescinda y sea parte del Pincha para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores, este viernes la situación se tornó complicada.

Es que, a pesar de tratarse de una competencia internacional, tanto el club como el jugador debían recibir la habilitación de parte de AFA para ser inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, ya que el mercado de pases se encuentra cerrado y el arribo de Rojo a La Plata fue una excepción ante las bajas que Estudiantes posee para las semis.

Este 9 de octubre, mientras Marcos Rojo se entrenaba en el predio de City Bell con sus compañeros pincharratas, llegó la negativa inicial para ser inscripto por Estudiantes, incluyendo allí los partidos de la Copa Libertadores.

Automáticamente, el defensor optó por realizar un último movimiento: se fue del predio en su vehículo personal y se puso a buscar personalmente destrabar la situación.

Luego de una reunión en la que estuvieron presentes el propio futbolista, Martín Gorostegui (Vicepresidente de Estudiantes) y Kristian Bereit (representante de Rojo) con la AFA y con dirigentes de Racing, se llegó a una conclusión final: el futbolista será habilitado y podrá jugar la copa con el Pincha. La Academia, tras alcanzar un acuerdo económico con el club de La Plata, colaboró para que esto llegue a buen puerto.

Marcos Rojo junto a Bereit, su representante, tras conseguir la habilitación.

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De esta manera, lo que parecía un desenlace catastrófico para Marcos Rojo y para Estudiantes, termina concluyendo de manera positiva. Ahora si, fin de la novela. Rojo fue registrado en Conmebol y jugará las semis de Libertadores ante Flamengo con la camiseta de Estudiantes.

Por qué Estudiantes puede incorporar a Marcos Rojo

El Pincha pudo acercarse a Marcos Rojo debido a las suspensiones de Leandro González Pírez y Tomás Palacios para el partido de ida contra Flamengo. Así como sucedió en su momento con la contratación de Rolando Schiavi, el equipo de La Plata está en condiciones de inscribir al zaguero zurdo en lugar de uno de sus defensores suspendidos. De todas formas, hasta el año próximo, solo podría jugar el certamen internacional.

Los pasos de Rojo por Estudiantes

Marcos Rojo se formó en Estudiantes de La Plata y allí dio sus primeros pasos en Primera División. Lo hizo en un equipo que venía de ser campeón de la Copa Libertadores de la mano de Alejandro Sabella. Permaneció en el Pincha hasta fines de 2011, cuando emigró a Spartak Moscú.

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Tras vestir las camisetas de Spartak Moscú, Sporting Benfica y Manchester United, a comienzos de 2020, Marcos Rojo regresó a Estudiantes, pero entre una lesión y la pandemia, el central apenas sumó minutos con la casaca del Pincha. El enojo de los hinchas llegó cuando en 2021, Rojo pasó a Boca.

¿Cuándo juegan Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores?