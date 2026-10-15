Estudiantes vs. Flamengo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes y Flamengo se enfrentan este jueves 15 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Una plaza en la final de la Copa Libertadores se define el jueves 15 de octubre, y Estudiantes necesita revertir una historia reciente que le viene costando cara ante Flamengo.

Es una semifinal y no hay margen para especular: el que gane queda a un paso de jugar la final del torneo más importante de Sudamérica.

Horario del partido

Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Telefe, Fox Sports, Disney+ Premium, mitelefe

La actualidad de ambos equipos

Estudiantes llega con una base sólida pese a no tener una racha perfecta. Viene de ganarle 1-0 a Corinthians como visitante después de haber empatado 1-1 de local ante el mismo rival, y antes había goleado 3-0 a Universidad Católica afuera de su cancha. Son resultados que muestran a un equipo capaz de competir fuera de casa, algo que le va a hacer falta si quiere torcer la serie.

Flamengo, favorito según las casas de apuestas y también por el peso de su nombre en la Libertadores, llega con paso firme aunque no perfecto. Empató 1-1 de local con Independiente del Valle tras haberlo goleado 2-0 como visitante, y en agosto había superado 2-1 a Cruzeiro en su cancha. El equipo brasileño muestra regularidad y pega tanto de local como de visitante, una combinación que lo hace peligroso en cualquier escenario.

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El historial entre Estudiantes y Flamengo

El historial reciente entre ambos es corto pero elocuente: de cuatro enfrentamientos, Flamengo ganó tres y el restante terminó en empate. Estudiantes todavía no pudo quedarse con ninguno. En el global de goles la diferencia es ajustada, 4 a 3 a favor del equipo brasileño, lo que confirma que los partidos entre ellos suelen ser parejos en el juego aunque el resultado le sonría casi siempre al mismo lado.

El antecedente más reciente, de mayo de este año, terminó 1-0 para Flamengo. Antes hubo un empate 1-1 y una victoria de Estudiantes por 1-0, la única que logró en esta serie, además de otro triunfo de Flamengo por 2-1.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/05/2026 Flamengo vs. Estudiantes 1-0 CONMEBOL Libertadores 30/04/2026 Estudiantes vs. Flamengo 1-1 CONMEBOL Libertadores 26/09/2025 Estudiantes vs. Flamengo 1-0 CONMEBOL Libertadores 19/09/2025 Flamengo vs. Estudiantes 2-1 CONMEBOL Libertadores

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Todos los partidos de las semifinales

Fluminense vs. Palmeiras — miércoles 14 de octubre, final 1-2

En síntesis