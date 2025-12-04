Es tendencia:
Podría ser rival de Boca y River: Luis Suárez se iría del Inter Miami de Lionel Messi para jugar la Copa Libertadores 2026

Tras los retiros de Jordi Alba y Sergio Busquets, la Pulga podría perder a otro de sus socios en el club de la MLS.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami.
Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami.

El cierre de la temporada 2025 de la MLS encuentra a Inter Miami al borde de la gloria. Los liderados por Lionel Messi jugarán este sábado la final del certamen ante Vancouver Whitecaps, buscando su primera estrella de su historia en la liga estadounidense.

Más allá del resultado, el final de la campaña marcará un momento muy especial en el elenco dirigido por Javier Mascherano. Es que Jordi Alba y Sergio Busquets, dos de los referentes del plantel e históricos socios de Messi, colgarán los botines al final de la temporada.

Pero podría haber otra salida importante tras la final. Es que Luis Suárez tiene contrato hasta el 31 de diciembre, aún no arregló su continuidad en Inter Miami y desde Sudamérica surgió una opción concreta para su futuro, ya en el tramo final de su carrera, a casi dos meses de cumplir 39 años.

En Uruguay, los hinchas de Nacional se ilusionan con un regreso del Pistolero en 2026, con el Bolso ya clasificado a la Copa Libertadores. Nicolás Lodeiro, que regresó este año justamente desde la MLS, reconoció que está en contacto con Suárez para convencerlo de volver.

“Hablamos siempre con Luis, ojalá que pueda volver; siempre le estamos tirando para que vuelva”, señaló el exfutbolista de Boca ante los rumores de una sociedad de ídolos en Nacional para encarar el próximo año.

Luis Suárez con la camiseta de Nacional en 2022. (Foto: Getty)

Luis Suárez con la camiseta de Nacional en 2022. (Foto: Getty)

En la misma línea, Flavio Perchman, vicepresidente del Tricolor, aportó su visión sobre la posibilidad de la vuelta: “Son días para chivear, chicanear. Juguemos un rato. Sé lo que dijo Nico. Hoy de repente no es titular en Inter Miami en el tramo final del torneo… No sé, quién te diga que de repente…”.

Tras el cruce con Maxi Moralez, Messi respondió a quienes lo critican por pelearse mucho adentro de la cancha: "Juego para ganar"

ver también

Tras el cruce con Maxi Moralez, Messi respondió a quienes lo critican por pelearse mucho adentro de la cancha: “Juego para ganar”

“Es un jugador que nadie se replantea, que si llega a querer venir… Él sabe que tiene las puertas abiertas de par en par, si él considera que lo mejor para terminar su carrera es venir acá… No hablé con Luis, lo que sé es lo que hablé con Lodeiro y no tengo ningún otro elemento. Lo lindo es tener ilusiones y es una ilusión. Que juegue la final tranquilo este fin de semana. Tenemos tiempo”, añadió Perchman en diálogo con Minuto 1.

DATOS CLAVE

  • Luis Suárez finaliza su contrato con Inter Miami el próximo 31 de diciembre.
  • Nicolás Lodeiro gestiona el retorno del delantero a Nacional para la temporada 2026.
  • Flavio Perchman, vicepresidente del club, confirmó el interés de cara a la Copa Libertadores.
