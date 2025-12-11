En estos días, River disputa la Messi Cup, donde se enfrentan parte de las mejores divisiones juveniles del planeta y participan clubes como Barcelona, Manchester City, Chelsea y, lógicamente, Inter Miami. En esta oportunidad, la novedad fue la magnífica actuación de Bruno Cabral, la joya del Millonario que brilló ante Inter de Milán y hasta se sacó una foto con Lionel Messi.

Reviví la entrevista exclusiva de BOLAVIP a Bruno Cabral antes de la Messi Cup.

Con el claro objetivo de medir entre sí las categorías menores de equipos importantes de diferentes países, en nombre del astro argentino se organizó este certamen. Lejos de sorprender algún prometedor talento de los gigantes europeos, el que acaparó la atención de todos fue el chico albiceleste y está llamado a ser una de las grandes irrupciones en el futuro inmediato.

Lo cierto es que este jueves Bruno Cabral le convirtió 3 goles a Inter de Milán en la goleada por 5-1 a favor de River. En esta jornada inolvidable, el oriundo de Lomas de Zamora se llevó la pelota, se quedó con el premio de MVP y se ganó una foto con Messi que tendrá de recuerdo para la eternidad. Así, el goleador bonaerense cerró un día histórico y, quizás, el mejor de su vida.

Bruno Cabral, máxima promesa de River Plate. (Archivo personal)

No es un caso aislado este encuentro que disputó frente al elenco italiano. En lo que va del 2025, Cabral anotó 52 goles en 39 partidos jugados, lo que evidencia una estadística digna de un futbolista que está claramente por encima del nivel de sus contrincantes y también hasta de sus propios compañeros. De esta manera, se ganó los elogios de todos y los hinchas ya se ilusionan.

Tampoco se trata de apenas un buen año individual. Esto es fácil de comprobar debido a que en 2024 fue el máximo goleador de las juveniles de AFA al marcar 27 tantos en 26 presentaciones. Es así como, el primero formado en Camioneros y que con 13 años arribó al Millonario para continuar con su crecimiento en el deporte, empieza a asomar como la máxima promesa de River.

Bruno Cabral, máxima promesa de River Plate.

Hace un mes, Cabral fue entrevistado por Bolavip y él mismo reveló sus cualidades como futbolista. “Me gusta salir del área para iniciar el ataque o ayudar en la recuperación, tiro diagonales y tengo potencia y velocidad para atacar y con buena definición“, detalló Bruno. “Miro mucho a Julián Álvarez porque tiene el estilo River“, confesó a modo de ejemplo futbolístico.

