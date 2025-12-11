Rodrigo De Paul seguirá siendo compañero de Lionel Messi: la fortuna que paga Inter Miami para quedárselo en este mercado de pases

La transferencia que sacudió el mercado de pases de mitad de año, no caben dudas de que fue la llegada de Rodrigo De Paul a Inter Miami. Para ser compañero de Lionel Messi a nivel clubes por primera vez, el mediocampista de la Selección Argentina dejó la elite para arribar a Estados Unidos y cambiar drásticamente su carrera. Y ahora hay fuertes novedades…

En su momento, el campeón del mundo en Qatar 2022 optó por irse de Atlético de Madrid para ponerse la camiseta de las Garzas y ser protagonista en la recta final de la Major League Soccer 2025, donde luego se consagró campeón anotando un gol en el partido decisivo. Sin embargo, lo había hecho a través de un préstamo, por lo que todavía no era un fichaje definitivo.

Lo cierto es que este jueves se dio a conocer que Inter Miami activa la obligación de compra por De Paul. Con el claro objetivo de convertirlo en jugador de la institución al 100%, el elenco norteamericano desembolsó 17 millones de dólares para asegurarse al volante albiceleste. Así las cosas, el reciente campeón de la MLS se asegura la continuidad de una de las grandes figuras.

Rodrigo De Paul, futbolista argentino de Inter Miami. (Getty Images)

No conforme con esto, Inter Miami lo incluirá como uno de los jugadores franquicia de la MLS, por lo que podrá incrementar su salario sustancialmente, entre otros tantos beneficios que otorga dicha cuestión. Con el retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets, esta categoría quedó vacante y dicho lugar será ocupado por De Paul, como uno de los cracks del plantel de las Garzas.

En definitiva, con el fin de mantener todo lo posible el plantel que conduce tácticamente Javier Mascherano y al mismo tiempo un gran socio de Messi dentro y fuera del campo de juego, bien se sabe que se hará oficial en las próximas horas la activación de la obligación de compra del acuerdo arreglado hace 5 meses entre Atlético de Madrid e Inter Miami.

Rodrigo De Paul, mediocampista argentino de Inter Miami.

Desde que arribó a Estados Unidos a mediados de 2025, De Paul disputó un total de 23 encuentros oficiales con la camiseta de Inter Miami. En ese lapso de tiempo, convirtió 2 goles y repartió 7 asistencias. Además, se consagró campeón de la Major League Soccer 2025, convirtiendo un gol en la final luego de una buena definición tras la habilitación de Messi que lo dejó mano a mano.

