Tras el título de Estudiantes por el Torneo Clausura, así quedaron los equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores 2026

El pitazo final en el Estadio Madre de Ciudades no solo sentenció al nuevo campeón del fútbol argentino, sino que cerró la nómina de representantes del país para la Copa Libertadores 2026. En una definición que ponía en juego mucho más que el trofeo del Torneo Clausura, Estusiantes se impuso por penales ante Racing y se adueñó del séptimo y último boleto disponible para el máximo certamen continental.

La victoria del conjunto platense tuvo un efecto colateral inmediato y doloroso para la Academia: al caer en la final, deberá conformarse con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, ya que dependía exclusivamente de una victoria para acceder a la Gloria Eterna.

Con el triunfo de Estudiantes, la AFA confirmó a sus siete embajadores para la edición 2026. Los cupos se distribuyeron mediante los campeones de los torneos semestrales (Apertura y Clausura), el campeón de la Copa Argentina, el campeón de la Copa Sudamericana y los mejores ubicados en la Tabla Anual 2025.

Todos los equipos clasificados del fútbol argentino a la Copa Libertadores 2026

Platense: Fue el primero en asegurar su lugar tras dar el golpe y consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025. Será su debut histórico en la competición.

Fue el primero en asegurar su lugar tras dar el golpe y consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025. Será su debut histórico en la competición. Independiente Rivadavia: Protagonizó otro hecho histórico al ganar la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, logrando el primer título de su historia y el pase directo a la fase de grupos.

Protagonizó otro hecho histórico al ganar la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, logrando el primer título de su historia y el pase directo a la fase de grupos. Lanús: Obtuvo su cupo extra al coronarse campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro

Obtuvo su cupo extra al coronarse campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro Rosario Central: De la mano de Ángel Di María, el conjunto rosarino finalizó puntero en la Tabla Anual, asegurando su presencia.

De la mano de Ángel Di María, el conjunto rosarino finalizó puntero en la Tabla Anual, asegurando su presencia. Boca Juniors: Tras dos ediciones de ausencia en esta instancia, el Xeneize garantizó su retorno a la fase de grupos al quedar segundo en la acumulada del año.

Tras dos ediciones de ausencia en esta instancia, el Xeneize garantizó su retorno a la fase de grupos al quedar segundo en la acumulada del año. Argentinos Juniors: El Bicho de La Paternal se quedó con el tercer puesto de la Tabla Anual y será el único equipo argentino que deberá disputar la Fase 2 (repechaje) para intentar ingresar a los grupos.

El Bicho de La Paternal se quedó con el tercer puesto de la Tabla Anual y será el único equipo argentino que deberá disputar la Fase 2 (repechaje) para intentar ingresar a los grupos. Estudiantes de La Plata: Accedió a primera ronda como reciente campeón del Torneo Clausura.

Los 47 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

El mapa continental ya tiene a todos sus protagonistas definidos, divididos entre aquellos que tienen su lugar asegurado en las zonas (28) y quienes deberán eliminarse previamente (19, de los cuales solamente cuatro acceden a grupos).

Bajo este contexto, la Conmbeol confirmó que el sorteo de las etapas preliminares se realizará el próximo jueves 18 de diciembre a las 12 (hora argentina) en su sede de Luque, Asunción. Mientras, el sorteo de la Fase de Grupos tendrá lugar en marzo de 2026.

A continuación, todos los clubes clasificados:

Argentina

Estudiantes de La Plata

Platense

Rosario Central

Independiente Rivadavia

Boca Juniors

Lanús

Argentinos Juniors (Fase previa)

Bolivia

The Strongest*

Always Ready*

Bolívar*

Brasil

Palmeiras

Flamengo

Cruzeiro

Mirassol

Fluminense

Botafogo (Fase previa)

Bahía (Fase previa)

Chile

Coquimbo Unido

Universidad Católica

O’Higgins (Fase previa)

Huachipato (Fase previa)

Colombia

Independiente Santa Fe

Deportes Tolima*

Independiente Medellín*

Ecuador

Independiente del Valle

Liga de Quito*

Universidad Católica*

Paraguay

Libertad

Cerro Porteño

Guaraní*

2 de mayo*

Perú

Universitario

Alianza Lima*

Cusco FC*

Sporting Cristal*

Uruguay

Nacional

Peñarol

Liverpool (Fase previa)

Juventud de Las Piedras (Fase previa)

Venezuela

Universidad Central

Deportivo La Guaira

Carabobo (Fase previa)

Deportivo Táchira (Fase previa)

*Tienen confirmada su presencia en la Fase previa, aunque todavía tienen chances de clasificar directamente a fase de grupos.

Datos claves

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura al vencer a Racing en Santiago del Estero.

