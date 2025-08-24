Malas noticias para Neymar: la preocupante lesión de cara a la convocatoria para la Selección de Brasil

A pocos días para la oficialización de la lista de convocados de la Selección de Brasil para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Neymar, quien aparece en la prelista de Carlo Ancelotti, se lesionó en un entrenamiento del Santos y está en duda para los encuentros ante Chile y Bolivia.

Es que, el pasado viernes en una práctica con el Peixe, el delantero de 33 años sintió una molestia, por lo que no pudo entrenar junto a sus compañeros, y es por eso que desde el club le informaron a la Confederación Brasileña de Fútbol al respecto teniendo en cuenta que Ancelotti dará la nómina definitiva.

Tras realizarse los estudios correspondientes, se detectó que Neymar sufre de un edema en la cadera, por lo que tendrá una semana de entrenamientos diferenciado del plantel y recién podría volver a las canchas el próximo domingo 31 de agosto para enfrentarse a Flamengo por el Brasileirao.

Así las cosas, Ancelotti deberá definir si lo tendrá en cuenta para la nómina de la última doble fecha de Eliminatorias, en la que Brasil ya está clasificado al Mundial 2026. En esta ventana, se enfrentará ante Chile en condición de local y cerrará frente a Bolivia en la altura. Por ahora, su presencia está en duda.

A lo largo de este año, Ney estuvo en distintas prelistas de convocados para la Verdeamarela, pero por distintas lesiones musculares no pudo sumar minutos. La última vez que jugó con su seleccionado fue en octubre de 2023, cuando se rompió los ligamentos cruzados en la derrota ante Uruguay.

La charla de Carlo Ancelotti con Neymar

“He hablado con él“, admitió Ancelotti en una conferencia de prensa durante las Eliminatorias Sudamericanas. “Es un jugador muy importante para nuestra selección, para el Mundial. Él tiene que prepararse bien, tiene que hacerlo y he hablado con él de ello: que se prepare bien porque tenemos la idea de que tiene que ser un jugador muy importante para la selección de Brasil“, afirmó.

El entrenador italiano le dio una última oportunidad a Neymar para volver a disputar una Copa del Mundo, como lo hace ininterrumpidamente desde 2014, cuando debutó con 18 años en el Mundial que se llevó a cabo en su país. El de 2026 sería su cuarta participación defendiendo los colores de Brasil y buscando levantar el trofeo que desde comienzos de siglo le es esquivo a su nación.

El presente de Neymar

Desde que llegó a Santos luego de su estadía en el fútbol saudí, Ney tuvo muchas lesiones que lo privaron de tener acción en el club con el que dio sus primeros pasos como profesional. Hasta el momento, lleva 18 encuentros disputados: anotó seis goles, aportó tres asistencias y presenció 1.343 minutos en el campo de juego.

