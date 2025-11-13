Fue figura contra River en la Copa Libertadores con Palmeiras y Ancelotti lo piensa para el Mundial: “Su nivel es muy alto”

Palmeiras es uno de los dos mejores equipos del continente hoy por hoy, y en las próximas semanas definirá tanto el Brasileirao como la Copa Libertadores contra Flamengo, por los títulos y por el derecho de llamarse indiscutidamente “el mejor equipo de América”. Y mucho de ese nivel que se destaca del Verdao tiene que ver con su dupla ofensiva.

Esa dupla que conforman el argentino José Manuel López, una de las nuevas caras de las últimas convocatorias la Selección Argentina, y Vitor Roque, quien volvió a ganarse un lugar en la convocatoria de la Selección de Brasil. y a pesar de la aglomeración de delanteros que tiene Carlo Ancelotti, bien podría ganarse un lugar en el Mundial 2026.

Vitor Roque, con chances de ir al Mundial 2026 con Brasil. (Getty)

Así lo reconoció el propio seleccionado del Scratch, quien dialogó con AS en la previa de la Fecha FIFA de noviembre, y aprovechó para destacar el nivel que está teniendo el delantero de 20 años: “Sí, ahora sí, Vitor Roque está muy bien”, reconoció en diálogo con el periodista Tomás Roncero.

“Está marcando muchos goles con Palmeiras, su nivel es muy alto“, aseguró Ancelotti, quien también se animó a afirmar: “Mejor de lo que estaba cuando jugaba en España con Barcelona y Betis, es un jugador con un perfil importante”. Y allí del propio Ancelotti surgió el tema de una posible convocatoria de Vitor Roque para el Mundial 2026.

“Tengo una idea de lo que pueden ser los 26 que van a jugar el Mundial, algún jugador está seguro; alguno, un poco menos. Vitor Roque puede pelear por su sitio en el equipo nacional“, aseguró. Vitor Roque acumula 16 goles y 3 asistencias en la presente temporada del Brasileirao, y otros 4 goles y 2 asistencias en la Copa Libertadores, dos de los cuales los convirtió en la serie ante River.

Goles importantes y buenas actuaciones le dan la oportunidad de volver a la Selección. (Getty)

Los números son más que suficientes para respaldar su convocatoria a la Fecha FIFA de noviembre y meterse en la conversación para ir al Mundial. Brasil jugará amistosos contra Senegal y Túnez, dos buenas pruebas para el futbolista del Palmeiras.

