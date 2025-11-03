Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Sin Neymar: a falta de 7 meses para el Mundial, Carlo Ancelotti presentó la nueva lista de convocados de Brasil

A pesar de que ya se recuperó de su última lesión, el experimentado entrenador decidió no citar al crack brasileño.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Neymar Júnior, máxima estrella de la Selección de Brasil.
© GettyNeymar Júnior, máxima estrella de la Selección de Brasil.

Solamente restan 7 meses para la Copa del Mundo 2026. Con ese gran escenario en mente, todos los países empiezan a planificar la preparación correspondiente y organizaron distintos partidos. En ese sentido, Carlo Ancelotti presentó la nueva lista de convocados de la selección de Brasil y volvió a protagonizar una enorme polémica en el ambiente: no convocó a Neymar Júnior.

De cara al próximo Mundial, en la fecha FIFA de noviembre el seleccionado pentacampeón organizó dos amistosos internacionales. El primero de ellos es el sábado 15 ante Senegal y luego el martes 18 frente a Túnez. Aunque ambas naciones de África son menores en cuanto a la jerarquía, también cabe destacar que ya están clasificadas al evento más importante del fútbol.

Lo cierto es que para dichos partidos, Ancelotti no convocó a Neymar. A pesar de que ya se recuperó de su última lesión y está en óptimas condiciones físicas, el entrenador italiano volvió a tomar una drástica decisión con el crack brasileño. De esta manera, hace más de dos años que no es citado a la selección de Brasil, lo que pone en real peligro su participación en el Mundial 2026.

Neymar Júnior, máxima figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)

Neymar Júnior, máxima figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)

En agosto, donde también resolvió no incluirlo en la nómina, Carletto hizo una reflexión sobre el híper talentoso. “No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”, justificó en aquel entonces la ausencia de la figura.

En definitiva y pese a que ya está recuperado al 100% de su última cuestión física, Ancelotti determinó que lo mejor para el equipo era no convocar a Neymar. Esta resolución llama la atención de todo el ambiente y genera un gran revuelo de cara a la Copa del Mundo, para la cual solo faltan 7 meses y hay pocos partidos de preparación desde esta fecha hasta que comience la cita máxima.

Publicidad
Carlo Ancelotti, director técnico italiano de la Selección de Brasil.

Carlo Ancelotti, director técnico italiano de la Selección de Brasil.

Mariano Closs apuntó contra un jugador de River y afirmó que su ciclo está terminado: “Lo vengo diciendo hace mucho”

ver también

Mariano Closs apuntó contra un jugador de River y afirmó que su ciclo está terminado: “Lo vengo diciendo hace mucho”

Los convocados de Brasil

Arqueros: Ederson, Bento, Hugo Souza.

Defensores: Marquinhos, Militao, Gabriel Magalhaes, Danilo, Fabricio Bruno, Alex Sandro, Wesley, Caio Henrique, Paulo Henrique, Luciano Juba.

Mediocampistas: Bruno Guimaraes, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Andrey Santos.

Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Estevao, Vitor Roque, Joao Pedro, Richarlison, Matheus Cunha, Luiz Henrique.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El DT Carlo Ancelotti no convocó al protagonista Neymar Júnior para la fecha FIFA de noviembre de la Selección de Brasil.
  • Neymar lleva más de dos años sin ser citado a la Selección de Brasil, poniendo en peligro su participación en el Mundial 2026.
  • Brasil jugará dos amistosos en la fecha FIFA: el sábado 15 ante Senegal y el martes 18 frente a Túnez.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
El mensaje de Filipe Luis a Scaloni y Ancelotti por el nivel de Agustín Rossi
Selección Argentina

El mensaje de Filipe Luis a Scaloni y Ancelotti por el nivel de Agustín Rossi

Ancelotti no quiere llevar a Neymar al Mundial 2026: los dos factores que cambiarían la postura del DT de Brasil
Fútbol Internacional

Ancelotti no quiere llevar a Neymar al Mundial 2026: los dos factores que cambiarían la postura del DT de Brasil

La frase con la que Vinícius puso a Carlo Ancelotti por encima de Xabi Alonso
Fútbol Internacional

La frase con la que Vinícius puso a Carlo Ancelotti por encima de Xabi Alonso

No mencionó a Messi, Cristiano Ronaldo ni Pelé: los llamativos 5 mejores jugadores de la historia para Luka Modric
Fútbol Internacional

No mencionó a Messi, Cristiano Ronaldo ni Pelé: los llamativos 5 mejores jugadores de la historia para Luka Modric

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo