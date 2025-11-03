Sin Neymar: a falta de 7 meses para el Mundial, Carlo Ancelotti presentó la nueva lista de convocados de Brasil

Solamente restan 7 meses para la Copa del Mundo 2026. Con ese gran escenario en mente, todos los países empiezan a planificar la preparación correspondiente y organizaron distintos partidos. En ese sentido, Carlo Ancelotti presentó la nueva lista de convocados de la selección de Brasil y volvió a protagonizar una enorme polémica en el ambiente: no convocó a Neymar Júnior.

De cara al próximo Mundial, en la fecha FIFA de noviembre el seleccionado pentacampeón organizó dos amistosos internacionales. El primero de ellos es el sábado 15 ante Senegal y luego el martes 18 frente a Túnez. Aunque ambas naciones de África son menores en cuanto a la jerarquía, también cabe destacar que ya están clasificadas al evento más importante del fútbol.

Lo cierto es que para dichos partidos, Ancelotti no convocó a Neymar. A pesar de que ya se recuperó de su última lesión y está en óptimas condiciones físicas, el entrenador italiano volvió a tomar una drástica decisión con el crack brasileño. De esta manera, hace más de dos años que no es citado a la selección de Brasil, lo que pone en real peligro su participación en el Mundial 2026.

Neymar Júnior, máxima figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)

En agosto, donde también resolvió no incluirlo en la nómina, Carletto hizo una reflexión sobre el híper talentoso. “No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”, justificó en aquel entonces la ausencia de la figura.

En definitiva y pese a que ya está recuperado al 100% de su última cuestión física, Ancelotti determinó que lo mejor para el equipo era no convocar a Neymar. Esta resolución llama la atención de todo el ambiente y genera un gran revuelo de cara a la Copa del Mundo, para la cual solo faltan 7 meses y hay pocos partidos de preparación desde esta fecha hasta que comience la cita máxima.

Carlo Ancelotti, director técnico italiano de la Selección de Brasil.

Los convocados de Brasil

Arqueros: Ederson, Bento, Hugo Souza.

Defensores: Marquinhos, Militao, Gabriel Magalhaes, Danilo, Fabricio Bruno, Alex Sandro, Wesley, Caio Henrique, Paulo Henrique, Luciano Juba.

Mediocampistas: Bruno Guimaraes, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Andrey Santos.

Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Estevao, Vitor Roque, Joao Pedro, Richarlison, Matheus Cunha, Luiz Henrique.

