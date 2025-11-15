Es tendencia:
Carlo Ancelotti reveló qué tiene que hacer Neymar para jugar el Mundial 2026 con Brasil: “Es lo que le pido a todos”

El seleccionador italiano aseguró que hay un aspecto innegociable para estar en la consideración.

Por Germán Celsan

Neymar debe cumplir un aspecto clave para Ancelotti si quiere volver a jugar en Brasil
Quedan menos de ocho meses para que la pelota comience a rodar en el Estadio Azteca y de inicio una nueva Copa del Mundo. Mucho se habla sobre si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo estarán en el Mundial 2026, pero también sobre si Neymar finalmente entrará en los convocados por Carlo Ancelotti. Algo que, de momento, no ha sucedido.

Neymar lleva ya casi un año jugando en el Santos, en su regreso al fútbol brasileño, pero no se pone la camiseta de Brasil desde el 18 de octubre de 2023, cuando tuvo una grave lesión jugando contra Uruguay. Más de doce meses le tomó la recuperación de aquella complicación física, y desde entonces no ha vuelto a mostrar el nivel que lo supo transformar en uno de los tres mejores jugadores de la última década.

Aun así, es Neymar, y tiene un nombre propio ganado. Sus 128 partidos con Brasil y 79 goles oficiales lo ubican como el máximo goleador y segundo jugador con más partidos en la historia de la Verdeamarelha. Pero ni todo eso es suficiente ante el inflexible Carlo Ancelotti, que explicó qué debe hacer Neymar para volver al seleccionado.

A Neymar le costó mucho recuperarse de la lesión sufrida contra Uruguay en octubre del 2023.

“Neymar, nadie puede discutir el talento de Neymar. Ha tenido problemas para llegar su mejor nivel, algunas lesiones en este último tiempo”, inició el italiano en diálogo con el medio As de España. “Ha vuelto a jugar y tiene que recuperar su mejor condición física, es algo bastante normal”, destacó.

Es lo que le pido a todos los jugadores del equipo nacional: estar en su mejor condición física. Porque el fútbol, hoy en día, sobre todo, es intensidad”, cerró Ancelotti, dejando claro que no considera que Neymar hoy por hoy esté en su mejor condición física posible y que, hasta que no demuestre estarlo, no volverá al seleccionado.

Ancelotti considera que Neymar todavía no recuperó su mejor condición física.

Sin Neymar: a falta de 7 meses para el Mundial, Carlo Ancelotti presentó la nueva lista de convocados de Brasil

En su más reciente lista de convocados, Ancelotti eligió a Vinícius, Rodrygo, Estevao, Vitor Roque, Joao Pedro, Richarlison, Matheus Cunha y Luiz Henrique como sus delanteros elegidos. Estos son algunos de los nombres que, hoy por hoy, están por delante de Neymar en la consideración de cara al Mundial 2026. Tiene menos de ocho meses para dar vuelta la historia.

Datos clave

  • Carlo Ancelotti afirmó que Neymar debe “recuperar su mejor condición física” para volver a ser convocado con Brasil.
  • Neymar no juega con la Selección de Brasil desde el 18 de octubre de 2023 por una grave lesión.
  • Vinícius, Rodrygo, Estevao, Vitor Roque, Joao Pedro, Richarlison, Matheus Cunha y Luiz Henrique están por delante en la consideración de Ancelotti.
Germán Celsan

toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

