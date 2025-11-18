Conmebol empezó a mirar más allá de la Copa del Mundo del 2026. Es que, desde el 20 de julio del año que viene (el 19 es la Final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey), tendrá un papel superprotagónico, puesto que tres de sus asociaciones miembro, Argentina, Uruguay y Paraguay, iniciarán el proceso de preparación para ser anfitriones del certamen global que se llevará a cabo en 2030 (también desarrollarán el mismo rol Marruecos, representante de la CAF, y Portugal y España de la UEFA).

Con esta nueva posibilidad; tal como afrontó en 2014 y 1950 con Brasil, en 1978 con Argentina, en 1962 con Chile y en 1930 con Uruguay; la entidad que regula el fútbol en Sudamérica ya planteó internamente cómo encarar el proceso de clasificación para un torneo en el que sabe que tendrá tres seleccionados que ya tienen su participación asegurada.

En ese contexto, de acuerdo al periódico brasileño O Globo, Conmebol analiza reemplazar -de momento de forma excepcional- las Eliminatorias tal como se conocen desde Francia 1998 por una Liga de las Naciones, certamen que ya se instauró en UEFA (Europa), Concacaf (Norte y Centro América y Caribe) y CAF (África).

Con este cambio, la idea es incluir a Argentina, Uruguay y Paraguay y dirimir en el resto (Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil) los tres cupos directos y la plaza para el Repechaje Intercontinental. Por cierto, el campeonato tendría valor de título oficial.

Conmebol insiste con su planteo a la FIFA de aumentar los participantes de la Copa del Mundo 2030 a 64

Semanas atrás, en una reunión que mantuvieron en las oficinas de la FIFA en Nueva York, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, junto a otros representantes del fútbol sudamericano como Claudio Tapia, presidente de la AFA, e Ignacio Alonso, mandamás de la AUF (Uruguay), plantearon a Gianni Infantino la idea de aumentar los participantes para la Copa Mundial 2030 de 48 a 64, como motivo de la celebración del centenario de la competencia.

De aprobarse, Argentina, Uruguay y Paraguay, buscarán albergar todos los partidos de sus zonas en sus territorios. Es decir, en la región se podrían llegar a disputar un total de 18 encuentros del Mundial. Los tres compromisos de cada una de las selecciones locales y los cruces del resto de los integrantes de sus respectivos grupos.

