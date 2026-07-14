Alejandro Fabbri, en la previa de Argentina – Inglaterra: “Poco tienen que ver las Malvinas con los partidos de fútbol”

El reconocido periodista dio su mirada de lo que será una semifinal del mundo cargada de historia y condimentos que la vuelven aún más llamativa.

La Selección Argentina y la Selección de Inglaterra se vuelven a ver las caras en una Copa del Mundo luego de 24 años, en un partido cargado de historia, rivalidad y antecedentes. No obstante, es la primera vez que se enfrentan tan avanzado el torneo, y en Bolavip dialogamos con el destacado periodista Alejandro Fabbri, experto en la historia del fútbol y de los mundiales, para entender aún mejor lo que significa este partido.

En otros tiempos, el séptimo partido era la final -o el partido por el tercer puesto-, pero en este Mundial 2026, Argentina e Inglaterra se medirán en ese séptimo partido por una de las semifinales de la competición. Y no es la primera vez que se enfrentan, sino la sexta. Inglaterra lidera el historial por 3 a 2, con victorias en 1962, 1966 y 2002, aunque los triunfos argentinos en 1998 y especialmente en 1986, quedaron marcadas a fuego.

En ese contexto, y sumando la guerra por las Islas Malvinas, la rivalidad entre ingleses y argentinos es fuerte; por algo “el que no salta es un inglés” es uno de los canticos que han superado la barrera del tiempo y está presente cada vez que juega la albiceleste. “El patrioterismo este está presente, acá y en Inglaterra, por supuesto“, señala oportunamente Fabbri en diálogo con Bolavip.

Sin embargo, Fabbri no ve que vaya a convertirse en un problema en las tribunas: “Pareciera que la gente se olvida que no es que hace 40 años que no juegan. Porque después de lo de Maradona en México, jugaron en el año 98 en Francia; Argentina le ganó por penales y eliminó a Inglaterra. Y en 2002 Inglaterra le ganó a Argentina en la fase de grupos. Que Argentina quedó afuera en primera ronda”, destacó.

El público argentino pondrá el condimento en un nuevo duelo contra Inglaterra. (Getty)

“Me parece que hay un exceso, se da una situación paradójica en que se está incubando un nacionalismo de fútbol vinculado a otras cosas, poco tiene que ver las Malvinas con con los partidos de fútbol“, completó Alejandro al respecto de esta rivalidad palpable entre los argentinos con los ingleses.

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Fabbri: “Argentina no llega bien”

Ya hablando desde lo futbolístico, Fabbri analizó el presente del equipo de Lionel Scaloni, repasando su actuación en esta Copa del Mundo, en la que ha ido de más a menos en cuanto a rendimiento. Argentina comenzó con victorias contundentes ante Argelia, Austria y Jordania, y ha tenido que exigirse y sufrir para vencer a Cabo Verde, Egipto y Suiza, sus rivales en la fase eliminatoria.

“Los equipos están muy cansados, sobre todo Argentina“, puntualiza Fabbri, destacando que Inglaterra también tuvo que llegar al alargue para superar a Noruega y que le costaron los partidos contra RD Congo y México. “El equipo además ha sufrido varias lesiones, entonces no llega bien Argentina y no llega jugando bien al partido con Inglaterra“, entiende.

Argentina llega a la semifinal en una situación preocupante, tanto por rendimiento como por desgaste. (Getty)

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“Este equipo de Argentina tiene muy poco que ver con el equipo que jugó el mundial de Qatar en cuanto al rendimiento“, concluyó Fabbri, con una declaración que deja un signo de exclamación sobre el conjunto de Scaloni, que necesitará mejorar si quiere vencer a Inglaterra este miércoles y jugar una nueva final del mundo.

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