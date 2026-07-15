Es periodista, nació en Inglaterra y afirmó que va a hinchar por Argentina en el Mundial: “Me quedé fascinada”

La periodista inglesa habló en exclusiva sobre su conexión con el país y lo especial que será vivir este partido para ella.

Vanessa Bell es una periodista y curadora inglesa, que se crió en Reino Unido debido a que su papá inglés y madre argentina. A lo largo de su infancia vivió Europa y en la actualidad reside en Buenos Aires desde el 2010. En su trabajo se dedica a escribir notas sobre cultura argentina, así como también da cursos de conversación en inglés y tours y experiencias a medida de la ciudad.

En diálogo con Bolavip, la periodista explicó cómo vive este partido en especial debido a su conexión con los dos países, así como también fundamentó por qué decidió hinchar por Argentina en el partido ante Inglaterra por el Mundial 2026. Además reveló cómo surgió su amor por la Albiceleste y la importancia de su madre en esto.

-¿Cómo es tu identificación con Argentina?

-Mi mamá es argentina, nos crió a mi hermano y a mí hablando castellano y con mucha cultura argentina viviendo en Francia y después en Inglaterra.

-¿Por qué decidiste hinchar por Argentina contra Inglaterra?

-En su momento fue porque vi el Mundial 86 con mi mamá, la vi emocionada, apasionada y extrañando a su país. Cuando ganó Argentina me quedé fascinada y así arrancó mi apoyo.

-¿Cómo vivís este partido en particular?

-Tengo el corazón en la boca desde el domingo cuando me cayó la ficha de que nos íbamos a enfrentar con Inglaterra en las semifinales. Creo que antes no lo había contemplado como un hecho probable. Tengo un hijo que también es bilingüe, mi esposo es argentino, que tiene amor por su lado inglés pero que hincha por Argentina y es fanático de Messi. Es natural y lo celebro. Este va a ser su primer mundial que se acuerda de todo, con Messi como protagonista y héroe, me pega por ese lado porque me transporta a mi infancia. Ya le dije que ganamos igual, pero claramente quiero que triunfé Argentina.

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-¿Tenés alguna cábala para el Mundial?

-Tengo una estampita que compré en un kiosco que he compartido en redes. Lo tengo a mano durante los partidos. El partido contra Egipto fue re loco porque pensé que lo había olvidado en casa. Cuando parecía que todo estaba perdido se me ocurrió retweetear la estampita. A los 5 segundos literalmente metieron el gol que fue cuando empezaron a dar vuelta el partido. Cuando veo los partidos en el bar a la vuelta también siempre me siento en la misma mesa.

La estampita cábala de Vanessa Bell.

-¿Algún familiar va a hinchar por Inglaterra?

-Mi hermano, ja. Hoy vamos a la radio para charlar sobre el tema, nuestras historias personales y nuestros motivos para hinchar por diferentes países, a pesar de que ambos tuvimos la misma crianza con padre inglés y madre argentina. A veces es más fuerte que uno, y es pasa por un sentimiento que es difícil poner en palabras. No me imagino hinchando para Inglaterra.