En plena tristeza inglesa, Chelsea celebró el gol de Enzo Fernández en las redes sociales

El conjunto londinense le dedicó una publicación al volante de la Selección Argentina, autor del empate parcial ante Inglaterra.

La Selección Argentina le remontó un partido para la historia a Inglaterra, en el marco de las semifinales del Mundial 2026. En Atlanta, el vigente campeón se recuperó luego de un comienzo adverso y se terminó imponiendo por 2-1 gracias a las anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Sí, cuando los comandados estratégicamente por Lionel Scaloni se encontraron contra las cuerdas en el territorio estadounidense, volvieron a exponer una enorme capacidad de lucha para sacar adelante un partido muy complejo y meterse en la gran final de la Copa del Mundo.

En medio de ese panorama, una vez consumada la clasificación de Argentina y en plena tristeza de Inglaterra, Chelsea, el equipo donde milita Enzo Fernández, no tuvo demasiados reparos en dedicarle una publicación muy especial al volante de La Scaloneta.

La escuadra londinense publicó una fotografía del jugador surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado también en Defensa y Justicia y Benfica festejando luego de haberse despachado con un golazo memorable desde media distancia.

Naturalmente, esto generó una reacción negativa entre la mayoría de los hinchas británicos, que atacaron a Chelsea exponiendo que no era el momento para diagramar una publicación de este calibre, en medio del dolor por la eliminación contra Argentina.

La publicación de Chelsea

La publicación de Chelsea para Enzo Fernández. (Foto: Chelsea)

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El cuadro del Mundial 2026