Lautaro Martínez presagió que haría un gol contra Inglaterra: “Se lo dije a Mac Allister y Medina”

A pura emoción, el delantero recordó un momento especial que vivió en el banco de suplentes con sus compañeros.

Hay goles que valen una clasificación. Otros, además, parecen cerrar una historia. Lautaro Martínez esperó mucho tiempo una noche como la de Atlanta. Soportó dolores, convivió con la frustración y, pese a ser campeón en Qatar, siguió persiguiendo ese momento que sintiera completamente suyo. Lo encontró cuando más lo necesitaba Argentina. Como un verdadero Toro. Como el héroe que empujó a la Albiceleste hacia una nueva final del Mundial. Y ante Inglaterra.

Su cabezazo a los 89 minutos no solo desató el festejo de miles de argentinos en el Mercedes-Benz Stadium. También terminó siendo el premio a una búsqueda personal que venía construyéndose desde hacía mucho tiempo. Y, según reveló apenas terminado el encuentro, en realidad nunca dudó de que ese momento iba a llegar.

“Lo soñé, lo juro. Se lo dije a Alexis Mac Allister que iba a hacer un gol. Y a Facu Medina en el banco, que iba a entrar y meter un gol para ganarlo. Y al final me quedó a mí”, confesó en medio de la cancha, con un llanto desconsolado y la emoción a flor de piel.

🗣️ "LE DIJE A FACU MEDINA QUE IBA A ENTRAR Y LO IBA A GANAR"



✍️ Firma: el que entró y ganó el partido.



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Pero la emoción del delantero fue mucho más allá del gol. “Es muy fuerte esto, de verdad. Desde la primera vez que mi viejo me compró botines siempre soñé con hacer este gol“, expresó. Y enseguida dirigió el momento hacia las personas que lo acompañaron desde el inicio de su carrera. “Esto es para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol y una final”, cerró.

El atacante también habló del cambio personal que atravesó en los últimos años y del rol que tuvieron sus hijos en ese proceso. “Tengo a mis hijos acá y ellos me cambiaron la vida. Disfruto de todo esto. Con mi hija bajé un cambio, y con mi hijo bajé tres cambios… soy un hombre, disfruto de la vida“, aseguró.

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Finalmente, Lautaro aprovechó para destacar una vez más la fortaleza colectiva del plantel. “Enzo hizo un golazo y ahora te digo que este equipo sigue demostrando de qué está hecho“, concluyó.

🥹 Las LÁGRIMAS de uno de los hérores de la histórica semifinal: Lautaro, a pura emoción tras el pasaje de Argentina a la final del Mundial.



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Su grito en Atlanta ya quedó guardado entre las imágenes más importantes del ciclo de Lionel Scaloni. Un gol que metió a Argentina en otra final del mundo y que, según confesó el propio protagonista, había empezado a jugarse mucho antes del pitazo inicial. Primero en sus palabras. Después, en su cabeza. Y finalmente, en la red.