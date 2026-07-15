Lionel Scaloni, tras vencer a Inglaterra por el Mundial: “Somos únicos, no es arrogancia”

El entrenador argentino destacó a su grupo de jugadores y afirmó que los hinchas fueron claves para ganar.

Lionel Scaloni sigue haciendo historia. En su segundo Mundial como entrenador de la Selección Argentina logró una nueva clasificación a la final tras vencer 2 a 1 de manera agónica a Inglaterra y ahora se enfrentará a España en búsqueda de la cuarta estrella.

Una vez finalizado el encuentro, el DT de la Albiceleste habló con la transmisión oficial del evento, en donde le agradeció a su grupo de jugadores por una nueva victoria, y a su vez, afirmó que el público fue importante para dar vuelta el resultado adverso.

“Sin palabras. Es una alegría para nuestro país y nuestra gente. El otro día dije que este grupo no me deja de sorprender y te digo la verdad, vamos a intentar ganar, pero después de esto es difícil intentar que la gente entienda lo que entrega este grupo”, inició el entrenador.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que el público argentino fue importante para dar vuelta el resultado en los últimos 10 minutos de juego: “Es impresionante, somos únicos y no es arrogancia, es de corazón. Esta gente nos llevó a ganar el partido”.

Y cerró, mostrando orgullo por el sacrificio de sus jugadores, que tal como contra Egipto, dieron vuelta un marcador tras empezar perdiendo: “La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y demostraron que lo sienten como uno más”.

Datos claves

Lionel Scaloni clasificó a la Selección Argentina a su segunda final del Mundial consecutiva.

clasificó a la Selección Argentina a su segunda final del Mundial consecutiva. Argentina venció 2-1 a Inglaterra de manera agónica y jugará la final contra España.

a Inglaterra de manera agónica y jugará la final contra España. Los últimos 10 minutos del partido resultaron decisivos para revertir el marcador adverso.