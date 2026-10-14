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Dónde ver EN VIVO Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad, Europa League
Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad, Europa League

Union Saint-Gilloise es local ante Real Sociedad este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Argentina: 13:45 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Union Saint-Gilloise viene de ganar 3-0 como visitante ante Viktoria. El equipo ocupa el puesto 5 con 3 puntos.

Real Sociedad perdió 1-2 como local ante Bournemouth en la fecha anterior. Real Sociedad está 21° en la tabla con 0 puntos.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4.
  • Union Saint-Gilloise suma 3 puntos tras vencer a Viktoria.
  • Real Sociedad suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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