Alineaciones de Espanyol y Atlético de Madrid para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre en el RCDE Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. Espanyol viene de empatar 1-1 con Málaga y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 2-1 a Alavés y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Espanyol y Atlético de Madrid

Espanyol (4-2-3-1): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Edu Expósito, Javier Hernández, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Bryan Zaragoza. DT: Manolo González.

Atlético de Madrid (4-2-3-1): Jan Oblak, Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko, Álex Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Jonathan Dávid, Ademola Lookman. DT: Diego Simeone.

Bajas y ausentes de Espanyol y Atlético de Madrid

Espanyol:

Andoni Gorosabel (ausencia)

Kike (lesión isquiotibial)

Jofre Carreras (lesión en la ingle)

Atlético de Madrid:

Johnny (enfermedad)

La previa de Espanyol y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

Día: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 09:00 (hora de Argentina)

09:00 (hora de Argentina) Estadio: RCDE Stadium

RCDE Stadium Próximo partido de Espanyol: vs. Racing de Santander, sábado 24 de octubre

vs. Racing de Santander, sábado 24 de octubre Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Deportivo La Coruña, sábado 24 de octubre