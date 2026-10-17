Alineaciones de Valencia y Athletic Bilbao para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de empatar 2-2 con Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de empatar 0-0 con Alavés y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Valencia y Athletic Bilbao
Valencia (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, Mouctar Diakhaby, Justin De Haas, José Gayà, Pepelu, Javier Guerra Moreno, Guido Rodríguez, David Otorbi, Hugo Duro, Daniel Raba. DT: Javier Aguirre.
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Beñat Gerenabarrena, Peio Urtasan, Íñigo Ruiz de Galarreta, Robert Navarro, Iñaki Williams, Alex Berenguer. DT: Edin Terzić.
Bajas y ausentes de Valencia y Athletic Bilbao
Valencia:
- Dimitri Foulquier (lesión de rodilla)
- José Manuel Arias Copete (lesión de meniscos)
- Sadiq Umar (lesión isquiotibial)
- Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)
Athletic Bilbao:
- Oihan Sancet (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
La previa de Valencia y Athletic Bilbao: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Mestalla
- Historial: 72 cruces — Valencia ganó 29, Athletic Bilbao ganó 22 y empataron 21
- Último antecedente: 10/05/2026: Athletic Bilbao 0-1 Valencia
- Próximo partido de Valencia: vs. Villarreal, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Levante, miércoles 21 de octubre